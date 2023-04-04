https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/cnn-tramp-arestovan-i-zhdet-predyavleniya-obvineniy-1045041695.html

CNN: Трамп арестован и ждет предъявления обвинений

CNN: Трамп арестован и ждет предъявления обвинений

СУХУМ, 4 апр - Sputnik.Экс-президент США Дональд Трамп находится под арестом и ждет предъявления обвинений в суде Нью-Йорка, передает телеканал CNN. 04.04.2023, Sputnik Абхазия

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дональд трамп

сша

суд

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СУХУМ, 4 апр - Sputnik.Экс-президент США Дональд Трамп находится под арестом и ждет предъявления обвинений в суде Нью-Йорка, передает телеканал CNN.По данным источников телеканала, прокуратура Манхэттена обвиняет его по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.Экс-президент ранее заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

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