https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/cnn-tramp-arestovan-i-zhdet-predyavleniya-obvineniy-1045041695.html
CNN: Трамп арестован и ждет предъявления обвинений
CNN: Трамп арестован и ждет предъявления обвинений
СУХУМ, 4 апр - Sputnik.Экс-президент США Дональд Трамп находится под арестом и ждет предъявления обвинений в суде Нью-Йорка, передает телеканал CNN. 04.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-04T20:46+0300
2023-04-04T20:46+0300
2023-04-04T20:46+0300
дональд трамп
сша
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/15/1031878678_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0a688367b2e86db5fc91adb39878f2b5.jpg
СУХУМ, 4 апр - Sputnik.Экс-президент США Дональд Трамп находится под арестом и ждет предъявления обвинений в суде Нью-Йорка, передает телеканал CNN.По данным источников телеканала, прокуратура Манхэттена обвиняет его по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.Экс-президент ранее заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/15/1031878678_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_45ea135f2c46410e7f5d97dff91130f2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дональд трамп, сша, суд
CNN: Трамп арестован и ждет предъявления обвинений
СУХУМ, 4 апр - Sputnik.Экс-президент США Дональд Трамп находится под арестом и ждет предъявления обвинений в суде Нью-Йорка, передает телеканал CNN.
"Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений", - гласит надпись на экране, сопровождающая прямую трансляцию.
По данным источников телеканала, прокуратура Манхэттена обвиняет его по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Официально обвинения будут оглашены только при явке Трампа в суд, но предполагается, что речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.
Экс-президент ранее заявлял, что преследование обусловлено лишь политически и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.