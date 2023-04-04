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Энергетику и инвестсоглашения обсудил Бжания с Правительством
Энергетику и инвестсоглашения обсудил Бжания с Правительством
СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Аслан Бжания провел совещание с руководством Администрации президента и Правительства, сообщает пресс-служба главы государства. 04.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-04T15:30+0300
2023-04-04T15:30+0300
2023-04-04T16:23+0300
в абхазии
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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Аслан Бжания провел совещание с руководством Администрации президента и Правительства, сообщает пресс-служба главы государства. Президент поручил ускорить покупку электросчетчиков в рамках инфраструктурного кредита.Отдельно обсуждалась тема работ, произведенных на ВЛ "Ачгуара". Как оказалось, из-за высоких деревьев на некоторых участках есть опасность для ВЛ. Бжания поручил обследовать маршрут всей линии, выявить и устранить помехи при содействии СГБ.На совещании также обсудили законопроект "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов". Также участники встречи обсудили межправительственное соглашение об инвестиционной деятельности российских компаний в Абхазии и соглашение об инвестиционном проекте по аэропорту им. В. Г. Ардзинба.
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аслан бжания, правительство абхазии, парламент абхазии, абхазия
аслан бжания, правительство абхазии, парламент абхазии, абхазия
Энергетику и инвестсоглашения обсудил Бжания с Правительством
15:30 04.04.2023 (обновлено: 16:23 04.04.2023)
СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Аслан Бжания провел совещание с руководством Администрации президента и Правительства, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент поручил ускорить покупку электросчетчиков в рамках инфраструктурного кредита.
Отдельно обсуждалась тема работ, произведенных на ВЛ "Ачгуара". Как оказалось, из-за высоких деревьев на некоторых участках есть опасность для ВЛ.
Бжания поручил обследовать маршрут всей линии, выявить и устранить помехи при содействии СГБ.
На совещании также обсудили законопроект "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов".
Спикер Лаша Ашуба рассказал, что депутаты уже ознакомились с законопроектом, однако в Парламент он еще не поступил.
Также участники встречи обсудили межправительственное соглашение об инвестиционной деятельности российских компаний в Абхазии и соглашение об инвестиционном проекте по аэропорту им. В. Г. Ардзинба.