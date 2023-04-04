https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/finlyandiya-ofitsialno-vstupila-v-nato-1045034819.html
Финляндия официально вступила в НАТО
Финляндия официально вступила в НАТО
Сухопутная граница России с альянсом выросла более чем на 1200 километров. 04.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-04T16:05+0300
2023-04-04T16:05+0300
2023-04-04T16:25+0300
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СУХУМ, 4 апр - Spytnik. Финляндия официально стала членом НАТО, трансляция церемонии велась на сайте альянса. Финляндия стала 31 членом альянса. Документы о присоединении новых членов хранятся в Соединенных Штатах. Финляндия вступила в НАТО в годовщину подписания Североатлантического договора в 1949 году в Вашингтоне.
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финляндия, нато, политика, в мире
финляндия, нато, политика, в мире
Финляндия официально вступила в НАТО
16:05 04.04.2023 (обновлено: 16:25 04.04.2023)
Сухопутная граница России с альянсом выросла более чем на 1200 километров.
СУХУМ, 4 апр - Spytnik
. Финляндия официально стала членом НАТО, трансляция церемонии велась на сайте
альянса.
Глава МИД Пекка Хаависто передал документ о присоединении к Североатлантическому договору, что означает завершение формальной процедуры присоединения страны к НАТО.
Финляндия стала 31 членом альянса. Документы о присоединении новых членов хранятся в Соединенных Штатах. Финляндия вступила в НАТО в годовщину подписания Североатлантического договора в 1949 году в Вашингтоне.