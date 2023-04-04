https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/finlyandiya-ofitsialno-vstupila-v-nato-1045034819.html

Финляндия официально вступила в НАТО

Финляндия официально вступила в НАТО

Сухопутная граница России с альянсом выросла более чем на 1200 километров. 04.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-04T16:05+0300

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СУХУМ, 4 апр - Spytnik. Финляндия официально стала членом НАТО, трансляция церемонии велась на сайте альянса. Финляндия стала 31 членом альянса. Документы о присоединении новых членов хранятся в Соединенных Штатах. Финляндия вступила в НАТО в годовщину подписания Североатлантического договора в 1949 году в Вашингтоне.

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