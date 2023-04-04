https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/konnosportivnye-sorevnovaniya-k-9-maya-proydut-v-sele-duripsh-1045030752.html

Конноспортивные соревнования к 9 Мая пройдут в селе Дурипш

Конноспортивные соревнования к 9 Мая пройдут в селе Дурипш

Призовой фонд конноспортивных соревнований в селе Дурипш ко Дню Победы в Великой Отечественной войне превысит 800 тысяч рублей. 04.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-04T12:55+0300

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гудаутский район

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Конноспортивные соревнования, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в селе Дурипш с 8 по 9 мая, сообщил председатель комитета по вопросам молодежи и спорта Гудаутского района, главный судья Федерации конного спорта Абхазии Джарназ Бения.Бения попросил руководство Гудаутского района заранее посетить село Дурипш и определить, какую необходимо провести на месте работу для проведения праздника.Он также напомнил о необходимости присутствия сотрудников правоохранительных органов для обеспечения порядка и предложил запретить продажу спиртных напитков в торговых точках, которые открываются вблизи ипподрома в дни соревнований.Как уточняется в положении о проведении первенства Гудаутского района по конному спорту, программа будет состоять из предварительных игр, заездов на дистанции разной протяженности, из таких дисциплин, как метание дротиков, конный футбол, рубка и джигитовка. К участию в этих дисциплинах не допускаются жокеи из других районов страны. Также в эти дни разыграют ряд памятных призов.

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гудаутский район, спорт, скачки, абхазия