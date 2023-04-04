https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/nachalnik-gudautskoy-militsii-zayavil-chto-otdel-gai-pochti-napolovinu-ne-ukomplektovan-1045023075.html
Начальник Гудаутской милиции заявил, что отдел ГАИ почти наполовину не укомплектован
Начальник Гудаутской милиции заявил, что отдел ГАИ почти наполовину не укомплектован
В отделе ГАИ Гудаутского районного отдела внутренних дел МВД Абхазии работает 20 человек. 04.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-04T08:55+0300
2023-04-04T08:55+0300
2023-04-04T08:55+0300
в абхазии
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СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Отдел Госавтоинспекции Гудаутского РОВД не укомплектован на 40%, сообщил начальник Гудаутской милиции Зосма Гицба.Гицба подчеркнул, что у него в подчинении 20 сотрудников Госавтоинспекции. Впереди летний сезон, во время которого объем работы увеличивается в разы.Начальник милиции отметил, что в мае предстоит направить пять сотрудников на дежурства в Рицинском национальном реликтовом парке, а также нужны будут люди для обеспечения правопорядка в городских парках."С этим тоже возникнут проблемы. В Рицинский парк надо отправить пять человек, но пока мы не решили кого именно. По городу у нас работает один человек и, скорее всего, его тоже придется туда направить. То есть, мы можем остаться без инспекторов ГАИ в черте города", - сказал Гицба.Председатель Собрания Гудаутского района Валерий Малия считает необходимым возвращать курсантов, которые прошли учебу в школе милиции. По его словам, за последние четыре года большинство курсантов либо остались работать в Сухуме, либо перенаправлены в Гагру.
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гаи, гагрский район, мвд абхазии
гаи, гагрский район, мвд абхазии
Начальник Гудаутской милиции заявил, что отдел ГАИ почти наполовину не укомплектован
В отделе ГАИ Гудаутского районного отдела внутренних дел МВД Абхазии работает 20 человек.
СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Отдел Госавтоинспекции Гудаутского РОВД не укомплектован на 40%, сообщил начальник Гудаутской милиции Зосма Гицба.
"Насколько я знаю, по линии ГАИ проблема во всех районах и в столице. Возможно, это связано с зарплатами. Из-за нехватки сотрудников ОВД мы поделили личный состав на две группы, чтобы в один день на работу выходила половина сотрудников и вторая половина на другой день", - сказал он.
Гицба подчеркнул, что у него в подчинении 20 сотрудников Госавтоинспекции. Впереди летний сезон, во время которого объем работы увеличивается в разы.
Начальник милиции отметил, что в мае предстоит направить пять сотрудников на дежурства в Рицинском национальном реликтовом парке, а также нужны будут люди для обеспечения правопорядка в городских парках.
"С этим тоже возникнут проблемы. В Рицинский парк надо отправить пять человек, но пока мы не решили кого именно. По городу у нас работает один человек и, скорее всего, его тоже придется туда направить. То есть, мы можем остаться без инспекторов ГАИ в черте города", - сказал Гицба.
Председатель Собрания Гудаутского района Валерий Малия считает необходимым возвращать курсантов, которые прошли учебу в школе милиции. По его словам, за последние четыре года большинство курсантов либо остались работать в Сухуме, либо перенаправлены в Гагру.