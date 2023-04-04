https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/nachalnik-gudautskoy-militsii-zayavil-chto-otdel-gai-pochti-napolovinu-ne-ukomplektovan-1045023075.html

Начальник Гудаутской милиции заявил, что отдел ГАИ почти наполовину не укомплектован

Начальник Гудаутской милиции заявил, что отдел ГАИ почти наполовину не укомплектован

В отделе ГАИ Гудаутского районного отдела внутренних дел МВД Абхазии работает 20 человек. 04.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-04T08:55+0300

2023-04-04T08:55+0300

2023-04-04T08:55+0300

в абхазии

гаи

гагрский район

мвд абхазии

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СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Отдел Госавтоинспекции Гудаутского РОВД не укомплектован на 40%, сообщил начальник Гудаутской милиции Зосма Гицба.Гицба подчеркнул, что у него в подчинении 20 сотрудников Госавтоинспекции. Впереди летний сезон, во время которого объем работы увеличивается в разы.Начальник милиции отметил, что в мае предстоит направить пять сотрудников на дежурства в Рицинском национальном реликтовом парке, а также нужны будут люди для обеспечения правопорядка в городских парках."С этим тоже возникнут проблемы. В Рицинский парк надо отправить пять человек, но пока мы не решили кого именно. По городу у нас работает один человек и, скорее всего, его тоже придется туда направить. То есть, мы можем остаться без инспекторов ГАИ в черте города", - сказал Гицба.Председатель Собрания Гудаутского района Валерий Малия считает необходимым возвращать курсантов, которые прошли учебу в школе милиции. По его словам, за последние четыре года большинство курсантов либо остались работать в Сухуме, либо перенаправлены в Гагру.

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