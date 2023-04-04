https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/pomoch-po-sosedski-kak-atarskaya-shkola-prinyala-pogoreltsev-iz-arakicha-1045041248.html
Помочь по-соседски: как Атарская школа приняла погорельцев из Аракича
Помочь по-соседски: как Атарская школа приняла погорельцев из Аракича
23 марта в школе села Аракич Очамчырского района произошел пожар. Учебное заведение практически полностью выгорело, и стало непригодным для проведения занятий. 04.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-04T20:10+0300
2023-04-04T20:10+0300
2023-04-04T20:34+0300
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Свою помощь погорельцам предложили в Атарской средней школе, которая находится в двух километрах от Аракича. До восстановления сгоревшей школы погорельцы будут обучаться там. Здание в Аракиче планируют восстановить к 1 сентября 2023 года. Ремонт в школе взяла на себя Армянская община Абхазии. В школе уже разгребли завалы после пожара и подготовили здание к ремонту. Первым делом необходимо сделать крышу и межэтажное перекрытие. На восстановление школы, по словам начальника Управления образования Очамчырского района Темура Гиндия, необходимо около 30 миллионов рублей.
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видео, мультимедиа, абхазия, очамчырский район, видео
видео, мультимедиа, абхазия, очамчырский район, видео
Помочь по-соседски: как Атарская школа приняла погорельцев из Аракича
20:10 04.04.2023 (обновлено: 20:34 04.04.2023)
23 марта в школе села Аракич Очамчырского района произошел пожар. Учебное заведение практически полностью выгорело, и стало непригодным для проведения занятий.
Свою помощь погорельцам предложили в Атарской средней школе, которая находится в двух километрах от Аракича. До восстановления сгоревшей школы погорельцы будут обучаться там.
Здание в Аракиче планируют восстановить к 1 сентября 2023 года. Ремонт в школе взяла на себя Армянская община Абхазии. В школе уже разгребли завалы после пожара и подготовили здание к ремонту.
Первым делом необходимо сделать крышу и межэтажное перекрытие. На восстановление школы, по словам начальника Управления образования Очамчырского района Темура Гиндия, необходимо около 30 миллионов рублей.