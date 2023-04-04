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Посол Абхазии в России приглашен на церемонию вручения верительных грамот в Кремле
Посол Абхазии в России приглашен на церемонию вручения верительных грамот в Кремле
Алхас Квициниа назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России в ноябре прошлого года. 04.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-04T10:10+0300
2023-04-04T10:10+0300
2023-04-04T12:57+0300
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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа приглашен на церемонию вручения верительных грамот в Кремле 5 апреля, об этом он сообщил РИА Новости.Квициниа занимал должность руководителя Администрации президента с 24 апреля 2020 года по 12 августа 2022 года. На этом посту его сменил Джансух Нанба.Ранее диппредставительством республики в России руководил Игорь Ахба. 16 декабря он был отозван с должности в связи с назначением спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции.
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абхазия, россия, алхас квициниа, политика
Посол Абхазии в России приглашен на церемонию вручения верительных грамот в Кремле
10:10 04.04.2023 (обновлено: 12:57 04.04.2023)
Алхас Квициниа назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России в ноябре прошлого года.
СУХУМ, 4 апр - Sputnik.
Посол Абхазии в России Алхас Квициниа приглашен на церемонию вручения верительных грамот в Кремле 5 апреля, об этом он сообщил РИА Новости.
"Пятого апреля в 15:00 я приглашен на церемонию вручения верительных грамот. Для меня, посольства, для моего государства это событие имеет важное значение, этого торжественного дня мы ждем с нетерпением и готовимся", – сказал Квициниа.
Квициниа занимал должность руководителя Администрации президента с 24 апреля 2020 года по 12 августа 2022 года. На этом посту его сменил Джансух Нанба.
Ранее диппредставительством республики в России руководил Игорь Ахба. 16 декабря он был отозван с должности в связи с назначением спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции.