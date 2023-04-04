https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/posol-abkhazii-v-rossii-priglashen-na-tseremoniyu-vrucheniya-veritelnykh-gramot-v-kremle-1045029309.html

Посол Абхазии в России приглашен на церемонию вручения верительных грамот в Кремле

Посол Абхазии в России приглашен на церемонию вручения верительных грамот в Кремле

Алхас Квициниа назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Абхазии в России в ноябре прошлого года. 04.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-04T10:10+0300

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СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа приглашен на церемонию вручения верительных грамот в Кремле 5 апреля, об этом он сообщил РИА Новости.Квициниа занимал должность руководителя Администрации президента с 24 апреля 2020 года по 12 августа 2022 года. На этом посту его сменил Джансух Нанба.Ранее диппредставительством республики в России руководил Игорь Ахба. 16 декабря он был отозван с должности в связи с назначением спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции.

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