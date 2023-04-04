https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/takie-obstoyatelstva-kolpakchyan-i-agrba-ob-obraschenii--s-zhivotnymi--1045005992.html
Такие обстоятельства: Колпакчян и Агрба об обращении с животными
Такие обстоятельства: Колпакчян и Агрба об обращении с животными
О том, как в Абхазии на государственном уровне планируется осуществлять контроль за обращением с животными, о ситуации с бездомными животными в эфире радио... 04.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-04T14:50+0300
2023-04-04T14:50+0300
2023-04-04T15:50+0300
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Такие обстоятельства: Колпакчян и Агрба об обращении с животными
Такие обстоятельства: Колпакчян и Агрба об обращении с животными
Парламент Абхазии рассмотрит проект закона "Об ответственном обращении с животными" на ближайшем заседании. Документ предусматривает государственное регулирование и общественный контроль. Подробнее о проекте закона и о том, как в целом решать проблему с бездомными животными, в эфире радио Sputnik рассказали зоозащитница Лия Агрба и соучредитель фонда "Надежда" Карина Колпакчян. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, животные, защита животных, парламент абхазии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, животные, защита животных, парламент абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Колпакчян и Агрба об обращении с животными
14:50 04.04.2023 (обновлено: 15:50 04.04.2023)
О том, как в Абхазии на государственном уровне планируется осуществлять контроль за обращением с животными, о ситуации с бездомными животными в эфире радио Sputnik рассказали зоозащитница Лия Агрба и соучредитель фонда "Надежда" Карина Колпакчян.
Парламент Абхазии рассмотрит проект закона "Об ответственном обращении с животными" на ближайшем заседании. Документ предусматривает государственное регулирование и общественный контроль. Подробнее о проекте закона и о том, как в целом решать проблему с бездомными животными, в эфире радио Sputnik рассказали зоозащитница Лия Агрба и соучредитель фонда "Надежда" Карина Колпакчян.
Подробности слушайте в аудиофайле.