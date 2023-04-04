https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/turbaza-minenkova-o-vozmozhnostyakh-abkhazii-v-ekspeditsionnom-turizme--1045031824.html
Турбаза: Миненкова о возможностях Абхазии в экспедиционном туризме
Турбаза: Миненкова о возможностях Абхазии в экспедиционном туризме
Что подразумевается под экспедиционным туризмом, как развивать его в Абхазии и есть ли потенциал у республики, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением... 04.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-04T18:00+0300
2023-04-04T18:00+0300
2023-04-04T18:33+0300
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туризм
экспедиции
отдых в абхазии
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Турбаза: экспедиционный туризм в Абхазии
Турбаза: экспедиционный туризм в Абхазии
Что подразумевается под экспедиционным туризмом, как развивать его в Абхазии и есть ли потенциал у республики, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась член экспертного совета Комитета по туризму и развития туристической инфраструктуры Госдумы России Вера Миненкова.Экспедиционный туризм – абсолютно новое направление в туристической деятельности России, экспедиции существовали давно, но так, чтобы сориентировать их на туристов, тема новая, отметила Миненкова в эфире радио.По мнению эксперта рекреационным потенциалом научно-популярного туризма Абхазия обладает в полном мере, однако экспедиционный туризм надо разграничивать. При вопросе организации маршрутов нужно понимать, для какого туриста они предназначены, научный туризм, он не может быть массовым, сказала Миненкова.А вот о том, как возможно развить экспедиционный туризм в Абхазии и что для этого необходимо, слушайте в аудиофайле.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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турбаза, туризм, экспедиции, отдых в абхазии, аудио
турбаза, туризм, экспедиции, отдых в абхазии, аудио
Что подразумевается под экспедиционным туризмом, как развивать его в Абхазии и есть ли потенциал у республики, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась член экспертного совета Комитета по туризму и развития туристической инфраструктуры Госдумы России Вера Миненкова.
Экспедиционный туризм – абсолютно новое направление в туристической деятельности России, экспедиции существовали давно, но так, чтобы сориентировать их на туристов, тема новая, отметила Миненкова в эфире радио.
По мнению эксперта рекреационным потенциалом научно-популярного туризма Абхазия обладает в полном мере, однако экспедиционный туризм надо разграничивать. При вопросе организации маршрутов нужно понимать, для какого туриста они предназначены, научный туризм, он не может быть массовым, сказала Миненкова.
А вот о том, как возможно развить экспедиционный туризм в Абхазии и что для этого необходимо, слушайте в аудиофайле.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.