https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/turbaza-minenkova-o-vozmozhnostyakh-abkhazii-v-ekspeditsionnom-turizme--1045031824.html

Турбаза: Миненкова о возможностях Абхазии в экспедиционном туризме

Турбаза: Миненкова о возможностях Абхазии в экспедиционном туризме

Что подразумевается под экспедиционным туризмом, как развивать его в Абхазии и есть ли потенциал у республики, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением... 04.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-04T18:00+0300

2023-04-04T18:00+0300

2023-04-04T18:33+0300

радио

турбаза

туризм

экспедиции

отдых в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/04/1045031654_0:195:854:675_1920x0_80_0_0_f99baf51f1e67a933cf925f0c72338f4.jpg

Турбаза: экспедиционный туризм в Абхазии Турбаза: экспедиционный туризм в Абхазии

Что подразумевается под экспедиционным туризмом, как развивать его в Абхазии и есть ли потенциал у республики, об этом в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась член экспертного совета Комитета по туризму и развития туристической инфраструктуры Госдумы России Вера Миненкова.Экспедиционный туризм – абсолютно новое направление в туристической деятельности России, экспедиции существовали давно, но так, чтобы сориентировать их на туристов, тема новая, отметила Миненкова в эфире радио.По мнению эксперта рекреационным потенциалом научно-популярного туризма Абхазия обладает в полном мере, однако экспедиционный туризм надо разграничивать. При вопросе организации маршрутов нужно понимать, для какого туриста они предназначены, научный туризм, он не может быть массовым, сказала Миненкова.А вот о том, как возможно развить экспедиционный туризм в Абхазии и что для этого необходимо, слушайте в аудиофайле.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

турбаза, туризм, экспедиции, отдых в абхазии, аудио