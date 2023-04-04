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Ушел из жизни старейший археолог Абхазии, ученый Игорь Цвинария
Ушел из жизни старейший археолог Абхазии, ученый Игорь Цвинария
Игорь Цвинария - известный абхазский ученый, старейший археолог, кандидат исторических наук. Был заведующим отдела археологии Абхазского института гуманитарных... 04.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-04T13:30+0300
2023-04-04T13:30+0300
2023-04-04T14:07+0300
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СУХУМ, 4 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. На 85 году жизни скончался старейший археолог Абхазии, кандидат исторических наук Игорь Цвинария, об этом Sputnik рассказал директор Абхазского научно-исследовательского института Арда Ашуба.Игорь Цвинария - выпускник Кутолской школы. Окончил биолого-географический факультет Сухумского государственного педагогического института имени А.М. Горького.С 1968 года был сотрудником отдела археологии Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулиа. Был завотделом археологии Абхазского института гуманитарных исследований.В 1982 году защитил диссертацию на тему “Взаимоотношение культур энеолита и ранней бронзы Абхазии”.Основные научные интересы были связаны с периодом энеолита и ранней бронзы в Абхазии, руководил раскопками энеолитического поселения в Гуандре (Новый Афон - прим.), комплексов мегалитических сооружений в селах Хуап и Отхара. Цвинария также вел раскопки открытого им многослойного памятника поселения Апсар в Новом Афоне. Он впервые установил характер древних абхазских жилищ, выявил дольмен в кромлехе, древнюю каменную скульптуру матери-прародительницы IV века до н.э.Цвинария был участником национально-освободительного движения абхазского народа, один из соавторов знаменитого абхазского письма, ветеран Отечественной войны народа Абхазии. В 2004 году указом первого президента Владислава Ардзинба награжден орденом “Ахьдз-апша” III степени.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200405/Uchenyy-bard-budni-stareyshego-arkheologa-Abkhazii-1029832105.html
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археология, археологи, абхазия
Ушел из жизни старейший археолог Абхазии, ученый Игорь Цвинария
13:30 04.04.2023 (обновлено: 14:07 04.04.2023)
Игорь Цвинария - известный абхазский ученый, старейший археолог, кандидат исторических наук. Был заведующим отдела археологии Абхазского института гуманитарных исследований.
СУХУМ, 4 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. На 85 году жизни скончался старейший археолог Абхазии, кандидат исторических наук Игорь Цвинария, об этом Sputnik рассказал директор Абхазского научно-исследовательского института Арда Ашуба.
“Игорь Иванович вместе со своей семьей был активным участником национально-освободительного движения абхазского народа, участником Отечественной войны народа Абхазии. Он свою жизнь посвятил науке. Сложно переоценить его вклад в науку и археологию. Сегодня абхазская наука потеряла высококвалифицированного человека. В той области науки, которой занимался Игорь Иванович, ему не было равных”, - сказал Ашуба.
Игорь Цвинария - выпускник Кутолской школы. Окончил биолого-географический факультет Сухумского государственного педагогического института имени А.М. Горького.
С 1968 года был сотрудником отдела археологии Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулиа. Был завотделом археологии Абхазского института гуманитарных исследований.
В 1982 году защитил диссертацию на тему “Взаимоотношение культур энеолита и ранней бронзы Абхазии”.
Основные научные интересы были связаны с периодом энеолита и ранней бронзы в Абхазии, руководил раскопками энеолитического поселения в Гуандре (Новый Афон - прим.), комплексов мегалитических сооружений в селах Хуап и Отхара. Цвинария также вел раскопки открытого им многослойного памятника поселения Апсар в Новом Афоне. Он впервые установил характер древних абхазских жилищ, выявил дольмен в кромлехе, древнюю каменную скульптуру матери-прародительницы IV века до н.э.
Игорь Цвинария был не только ученым, но и творческой личностью. Он автор десятка стихов и песен.
Цвинария был участником национально-освободительного движения абхазского народа, один из соавторов знаменитого абхазского письма, ветеран Отечественной войны народа Абхазии. В 2004 году указом первого президента Владислава Ардзинба награжден орденом “Ахьдз-апша” III степени.