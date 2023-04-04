https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/ushel-iz-zhizni-stareyshiy-arkheolog-abkhazii-uchenyy-igor-tsvinariya-1045032595.html

Ушел из жизни старейший археолог Абхазии, ученый Игорь Цвинария

Ушел из жизни старейший археолог Абхазии, ученый Игорь Цвинария

Игорь Цвинария - известный абхазский ученый, старейший археолог, кандидат исторических наук. Был заведующим отдела археологии Абхазского института гуманитарных... 04.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-04T13:30+0300

2023-04-04T13:30+0300

2023-04-04T14:07+0300

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СУХУМ, 4 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. На 85 году жизни скончался старейший археолог Абхазии, кандидат исторических наук Игорь Цвинария, об этом Sputnik рассказал директор Абхазского научно-исследовательского института Арда Ашуба.Игорь Цвинария - выпускник Кутолской школы. Окончил биолого-географический факультет Сухумского государственного педагогического института имени А.М. Горького.С 1968 года был сотрудником отдела археологии Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулиа. Был завотделом археологии Абхазского института гуманитарных исследований.В 1982 году защитил диссертацию на тему “Взаимоотношение культур энеолита и ранней бронзы Абхазии”.Основные научные интересы были связаны с периодом энеолита и ранней бронзы в Абхазии, руководил раскопками энеолитического поселения в Гуандре (Новый Афон - прим.), комплексов мегалитических сооружений в селах Хуап и Отхара. Цвинария также вел раскопки открытого им многослойного памятника поселения Апсар в Новом Афоне. Он впервые установил характер древних абхазских жилищ, выявил дольмен в кромлехе, древнюю каменную скульптуру матери-прародительницы IV века до н.э.Цвинария был участником национально-освободительного движения абхазского народа, один из соавторов знаменитого абхазского письма, ветеран Отечественной войны народа Абхазии. В 2004 году указом первого президента Владислава Ардзинба награжден орденом “Ахьдз-апша” III степени.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200405/Uchenyy-bard-budni-stareyshego-arkheologa-Abkhazii-1029832105.html

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