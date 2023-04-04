Взаимный интерес: Гицба о развитии взаимоотношений Абхазии со странами Ближнего Востока

"В Турецкой республике большое количество наших соотечественников, а также в Сирии, в Иордании, в Египте и других странах Ближнего Востока. Ресурс представителей нашей диаспоры, черкесской, адыгской диаспор дает возможность продвигать наши внешне-политические интересы гораздо эффективнее, чем это происходит в других странах. Ближний Восток – тот регион, где мы можем наши интересы продвигать, не встречая такого сопротивления, которое мы встречаем в других странах", – отметил Гицба.