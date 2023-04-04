https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/vzaimnyy-interes-gitsba-o-razvitii-vzaimootnosheniy-abkhazii-so-stranami-blizhnego-vostoka-1045007309.html
Взаимный интерес: Гицба о развитии взаимоотношений Абхазии со странами Ближнего Востока
Взаимный интерес: Гицба о развитии взаимоотношений Абхазии со странами Ближнего Востока
Как Абхазии развивать сотрудничество с Ближним Востоком, какую роль в этом вопросе может сыграть диаспора, в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik... 04.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-04T11:30+0300
2023-04-04T11:30+0300
2023-04-04T12:53+0300
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Взаимный интерес: Гицба о развитии отношений Абхазии со странами Ближнего Востока
Взаимный интерес: Гицба о развитии отношений Абхазии со странами Ближнего Востока
По мнению Инара Гицба, Ближний Восток для Абхазии всегда был интересен хотя бы потому, что там проживает многочисленная абхазская диаспора.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, взаимный интерес, мид абхазии, сотрудничество, ближний восток, аудио
подкасты, абхазия, взаимный интерес, мид абхазии, сотрудничество, ближний восток, аудио
Взаимный интерес: Гицба о развитии взаимоотношений Абхазии со странами Ближнего Востока
11:30 04.04.2023 (обновлено: 12:53 04.04.2023)
Как Абхазии развивать сотрудничество с Ближним Востоком, какую роль в этом вопросе может сыграть диаспора, в программе "Взаимный интерес" на радио Sputnik рассказал депутат Парламента, бывший полномочный представитель Абхазии в Турции Инар Гицба.
По мнению Инара Гицба, Ближний Восток для Абхазии всегда был интересен хотя бы потому, что там проживает многочисленная абхазская диаспора.
"В Турецкой республике большое количество наших соотечественников, а также в Сирии, в Иордании, в Египте и других странах Ближнего Востока. Ресурс представителей нашей диаспоры, черкесской, адыгской диаспор дает возможность продвигать наши внешне-политические интересы гораздо эффективнее, чем это происходит в других странах. Ближний Восток – тот регион, где мы можем наши интересы продвигать, не встречая такого сопротивления, которое мы встречаем в других странах", – отметил Гицба.
Подробности слушайте в аудиофайле.