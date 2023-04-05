https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/abkhaziya-prinyala-uchastie-v-ocherednom-raunde-zhenevskikh-diskussiy-1045066747.html

Абхазия приняла участие в очередном раунде Женевских дискуссий

Абхазия приняла участие в очередном раунде Женевских дискуссий

Вопрос о подписании Тбилиси юридически обязывающего документа о неприменении силы остался открытым, его обсуждение перенесли на следующий раунд. 05.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-05T18:31+0300

2023-04-05T18:31+0300

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Делегация Министерства иностранных дел Абхазии приняла участие в 57-м раунде международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщает Медиацентр МИД Абхазии.Помимо этого, участники, в числе которых, помимо представителей Абхазии и Грузии, были делегации из Южной Осетии, России, США и сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ, обсудили безопасность в регионеТак, почти все участники, в том числе абхазская сторона, подтвердили необходимость возобновления Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гале. Некоторые предложения Абхазии не получили поддержки со стороны Грузии.На встрече обсудили внутриполитические события внутри Грузии, которые, как считают некоторые участники дискуссий, могут привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также проблему использования абхазских паспортов в качестве документов для передвижения по всему миру.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/mid-abkhazii-obsudil-s-sopredsedatelyami-zhenevskikh-diskussiy-voprosy-predstoyaschego-raunda-1044795730.html

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