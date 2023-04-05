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Абхазия приняла участие в очередном раунде Женевских дискуссий
Абхазия приняла участие в очередном раунде Женевских дискуссий
Вопрос о подписании Тбилиси юридически обязывающего документа о неприменении силы остался открытым, его обсуждение перенесли на следующий раунд. 05.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-05T18:31+0300
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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Делегация Министерства иностранных дел Абхазии приняла участие в 57-м раунде международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщает Медиацентр МИД Абхазии.Помимо этого, участники, в числе которых, помимо представителей Абхазии и Грузии, были делегации из Южной Осетии, России, США и сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ, обсудили безопасность в регионеТак, почти все участники, в том числе абхазская сторона, подтвердили необходимость возобновления Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гале. Некоторые предложения Абхазии не получили поддержки со стороны Грузии.На встрече обсудили внутриполитические события внутри Грузии, которые, как считают некоторые участники дискуссий, могут привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также проблему использования абхазских паспортов в качестве документов для передвижения по всему миру.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/mid-abkhazii-obsudil-s-sopredsedatelyami-zhenevskikh-diskussiy-voprosy-predstoyaschego-raunda-1044795730.html
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абхазия, мид абхазии, новости
Абхазия приняла участие в очередном раунде Женевских дискуссий
18:31 05.04.2023 (обновлено: 19:25 05.04.2023)
Вопрос о подписании Тбилиси юридически обязывающего документа о неприменении силы остался открытым, его обсуждение перенесли на следующий раунд.
СУХУМ, 5 апр - Sputnik.
Делегация Министерства иностранных дел Абхазии приняла участие в 57-м раунде международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, сообщает
Медиацентр МИД Абхазии.
Сообщается, что грузинская сторона в очередной раз отказалась обсуждать ключевой вопрос повестки дня - требование Абхазии о подписании юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы.
Помимо этого, участники, в числе которых, помимо представителей Абхазии и Грузии, были делегации из Южной Осетии, России, США и сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ, обсудили безопасность в регионе
Так, почти все участники, в том числе абхазская сторона, подтвердили необходимость возобновления Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гале. Некоторые предложения Абхазии не получили поддержки со стороны Грузии.
На встрече обсудили внутриполитические события внутри Грузии, которые, как считают некоторые участники дискуссий, могут привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также проблему использования абхазских паспортов в качестве документов для передвижения по всему миру.