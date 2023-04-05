https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/chast-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-5-aprelya-1045052667.html

Часть Абхазии останется без света 5 апреля

Часть Абхазии останется без света 5 апреля

Из-за ремонта на подстанции "Сухум-220" без света на час останутся западная часть Абхазии, Сухум и Сухумский район. 05.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-05T12:47+0300

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энергетическая отрасль абхазии

абхазия

новости

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СУХУМ, 5 апр - Sputnik. Сегодня, 5 апреля, часть Абхазии останется без электричества, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Отключение света продлится с 15:00 до 16:00 и затронет центральный и западные районы республики.Неудобства связаны с ремонтными работами на подстанции "Сухум-220".

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