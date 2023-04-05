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Дни культуры Абхазии начались в Южной Осетии
Дни культуры Абхазии начались в Южной Осетии
Для участия в мероприятиях из Абхазии в Цхинвал отправилась делегация, в которую входят актеры Абхазского молодежного театра и танцоры из Госансамбля. 05.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-05T13:44+0300
2023-04-05T13:44+0300
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СУХУМ, 5 апр – Sputnik. В Цхинвале начались Дни культуры Абхазии, сообщает Sputnik Южная Осетия.Для участия в мероприятиях в братскую республику направились труппа Абхазского молодежного театра и Госансамбль песни и танца. Возглавляет делегацию министр культуры республики Даур Кове.Торжественное открытие запланировано на 15:00 в Государственном драматическом театре имени Коста Хетагурова, абхазские артисты покажут спектакль "Третий день войны" по мотивам рассказов Шалодии Аджинджал, затем в 18:00 пройдет концерт Госансамбля.Торжественная церемония закрытия Дней культуры состоится в четверг, 6 апреля.
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абхазия, южная осетия, новости
абхазия, южная осетия, новости
Дни культуры Абхазии начались в Южной Осетии
13:44 05.04.2023 (обновлено: 14:18 05.04.2023)
Для участия в мероприятиях из Абхазии в Цхинвал отправилась делегация, в которую входят актеры Абхазского молодежного театра и танцоры из Госансамбля.
СУХУМ, 5 апр – Sputnik.
В Цхинвале начались Дни культуры Абхазии, сообщает Sputnik Южная Осетия
.
Для участия в мероприятиях в братскую республику направились труппа Абхазского молодежного театра и Госансамбль песни и танца. Возглавляет делегацию министр культуры республики Даур Кове.
Торжественное открытие запланировано на 15:00 в Государственном драматическом театре имени Коста Хетагурова, абхазские артисты покажут спектакль "Третий день войны" по мотивам рассказов Шалодии Аджинджал, затем в 18:00 пройдет концерт Госансамбля.
Торжественная церемония закрытия Дней культуры состоится в четверг, 6 апреля.