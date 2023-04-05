https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/koshkin-rasskazal-kakuyu-lovushku-gotovit-vashington-dlya-gruzii-1045043057.html
Кошкин рассказал, какую ловушку готовит Вашингтон для Грузии
Кошкин рассказал, какую ловушку готовит Вашингтон для Грузии
О принуждении Грузии западными странами вступить в военный конфликт с Россией, а также о вступлении Финляндии в НАТО, в эфире радио Sputnik рассказал военный... 05.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-05T09:36+0300
2023-04-05T09:36+0300
2023-04-05T10:19+0300
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Кошкин рассказал, какую ловушку готовит Вашингтон для Грузии
Кошкин рассказал, какую ловушку готовит Вашингтон для Грузии
О принуждении Грузии западными странами вступить в военный конфликт с Россией, а также о вступлении Финляндии в НАТО, в эфире радио Sputnik рассказал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.Вступление Финляндии и Швеции в НАТО задуманный проект в Вашингтоне для того, чтобы Россия сдалась на милость коллективному Западу, однако успеха не произошло, отметил эксперт в интервью на радио."Венгрия и Турция проявили самостоятельность предъявили ряд требований, серьезных, которые притормозили вхождение Финляндии и Швеции. Да, с определенным успехом Финляндия прошла трудности. Увеличилась граница. Прикосновение НАТО с Россией вызывает определенные сложности для обеспечения безопасности. Но, и Россия провела серьезные меры по реформированию Вооруженных сил", – отметил Кошкин.Военный эксперт также сказал, что Запад не бросает возможности для мобилизации Грузии на открытие второго фронта, для создания сложности для России."В этой ситуации следует надеется на мудрость грузинского народа. На то, что руководство должно ориентироваться в сложившейся ситуации, а те пряники и конфетки, завлекалочки, что мы вас примем в НАТО, – очередная ловушка для грузинского народа, которую готовят в Вашингтоне", – сказал Кошкин.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, нато, россия, грузия, отечественная война народа абхазии, аудио
подкасты, нато, россия, грузия, отечественная война народа абхазии, аудио
О принуждении Грузии западными странами вступить в военный конфликт с Россией, а также о вступлении Финляндии в НАТО, в эфире радио Sputnik рассказал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО задуманный проект в Вашингтоне для того, чтобы Россия сдалась на милость коллективному Западу, однако успеха не произошло, отметил эксперт в интервью на радио.
"Венгрия и Турция проявили самостоятельность предъявили ряд требований, серьезных, которые притормозили вхождение Финляндии и Швеции. Да, с определенным успехом Финляндия прошла трудности. Увеличилась граница. Прикосновение НАТО с Россией вызывает определенные сложности для обеспечения безопасности. Но, и Россия провела серьезные меры по реформированию Вооруженных сил", – отметил Кошкин.
Военный эксперт также сказал, что Запад не бросает возможности для мобилизации Грузии на открытие второго фронта, для создания сложности для России.
"В этой ситуации следует надеется на мудрость грузинского народа. На то, что руководство должно ориентироваться в сложившейся ситуации, а те пряники и конфетки, завлекалочки, что мы вас примем в НАТО, – очередная ловушка для грузинского народа, которую готовят в Вашингтоне", – сказал Кошкин.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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