https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/shatrov-o-rasshirenii-nato-politiki-sdelali-finlyandiyu-vrazhdebnoy-rossii-1045047200.html
Шатров о расширении НАТО: политики сделали Финляндию враждебной России
Шатров о расширении НАТО: политики сделали Финляндию враждебной России
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что со вступлением Финляндии в НАТО Россия вынуждена... 05.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-05T18:31+0300
2023-04-05T18:31+0300
2023-04-05T18:31+0300
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Шатров о расширении НАТО: политики сделали Финляндию враждебной России
Шатров о расширении НАТО: политики сделали Финляндию враждебной России
Во вторник Финляндия официально стала членом НАТО. Страна вступила в альянс в годовщину подписания Североатлантического договора, состоявшегося в 1949 году.Как отметил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, со вступлением Финляндии в блок Россия вынуждена ожидать угроз и оттуда."Цель у НАТО – создать нам враждебную протяженную границу. Сейчас границы России и НАТО увеличились в два раза. <...> Сейчас появится Ленинградский военный округ. Финны, вместо того чтобы обезопасить себя, вынудили нас милитаризировать северо-запад, довольно спокойный регион, откуда мы не ждали угроз. Теперь с превращением Финляндии в страну НАТО мы ждем угроз и оттуда", – сказал он.Шатров подчеркнул, что у России и Финляндии были очень надежные и дружелюбные отношения, но пришли политики, которые оторвались от народа, и решили сделать из нейтральной Финляндии враждебную.Также эксперт рассказал о первоначальных задачах НАТО и о том, как его курс поменялся с политики сдерживания на экспансию.
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подкасты, россия, нато, финляндия, политика, кризис, противостояние, аудио
подкасты, россия, нато, финляндия, политика, кризис, противостояние, аудио
Шатров о расширении НАТО: политики сделали Финляндию враждебной России
Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что со вступлением Финляндии в НАТО Россия вынуждена ожидать угроз и оттуда.
Во вторник Финляндия официально стала членом НАТО. Страна вступила в альянс в годовщину подписания Североатлантического договора, состоявшегося в 1949 году.
Как отметил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, со вступлением Финляндии в блок Россия вынуждена ожидать угроз и оттуда.
"Цель у НАТО – создать нам враждебную протяженную границу. Сейчас границы России и НАТО увеличились в два раза. <...> Сейчас появится Ленинградский военный округ. Финны, вместо того чтобы обезопасить себя, вынудили нас милитаризировать северо-запад, довольно спокойный регион, откуда мы не ждали угроз. Теперь с превращением Финляндии в страну НАТО мы ждем угроз и оттуда", – сказал он.
Шатров подчеркнул, что у России и Финляндии были очень надежные и дружелюбные отношения, но пришли политики, которые оторвались от народа, и решили сделать из нейтральной Финляндии враждебную.
Также эксперт рассказал о первоначальных задачах НАТО и о том, как его курс поменялся с политики сдерживания на экспансию.