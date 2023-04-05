https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/takie-obstoyatelstva-osiya-o-neobkhodimosti-vvedeniya-profilnogo-obucheniya-v-shkolakh--1045043179.html

Такие обстоятельства: Осия о необходимости введения профильного обучения в школах

Такие обстоятельства: Осия о необходимости введения профильного обучения в школах

Все чаще, чтобы поступить в вуз, выпускникам школ приходится прибегать к помощи репетиторов. Одна из причин - несоответствие школьного образования требованиям... 05.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-05T12:32+0300

2023-04-05T12:32+0300

2023-04-05T12:33+0300

радио

такие обстоятельства

подкасты

школы

министерство образования и науки абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/05/1045043286_0:343:960:883_1920x0_80_0_0_11202b00102b80b53c6a506fa9ebbdec.jpg

Такие обстоятельства: Осия о необходимости введения профильного обучения в школах Такие обстоятельства: Осия о необходимости введения профильного обучения в школах

Все чаще, чтобы поступить в вуз, выпускникам школ приходится прибегать к помощи репетиторов. Одна из причин - несоответствие школьного образования требованиям вузов при поступлении. Преподаватель физико-математического факультета Абхазского госуниверситета, председатель Сухумского горсобрания Дмитрий Осия предлагает ввести профильное образование в старших классах.В эфире радио Sputnik он высказал мнение о необходимости изменения структуры образования, то есть поделить 11 лет обучения на среднюю (9 классов) и старшую школы (10 и 11 классы). "Первые девять лет – это будет среднее образование. После окончания девяти лет человек получает аттестат о неполном среднем образовании. Дальше он для себя принимает решение, если хочет поступать в вуз - поступает в старшую школу по профилю. Если он хочет на экономический факультет поступать, то поступает в профильный класс – экономический. И так же по всем направлениям", - рассказал Дмитрий Осия. Полная версия беседы в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

такие обстоятельства, подкасты, школы, министерство образования и науки абхазии, аудио