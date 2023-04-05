https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/takie-obstoyatelstva-osiya-o-neobkhodimosti-vvedeniya-profilnogo-obucheniya-v-shkolakh--1045043179.html
Такие обстоятельства: Осия о необходимости введения профильного обучения в школах
Такие обстоятельства: Осия о необходимости введения профильного обучения в школах
Все чаще, чтобы поступить в вуз, выпускникам школ приходится прибегать к помощи репетиторов. Одна из причин - несоответствие школьного образования требованиям... 05.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-05T12:32+0300
2023-04-05T12:32+0300
2023-04-05T12:33+0300
радио
такие обстоятельства
подкасты
школы
министерство образования и науки абхазии
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Такие обстоятельства: Осия о необходимости введения профильного обучения в школах
Такие обстоятельства: Осия о необходимости введения профильного обучения в школах
Все чаще, чтобы поступить в вуз, выпускникам школ приходится прибегать к помощи репетиторов. Одна из причин - несоответствие школьного образования требованиям вузов при поступлении. Преподаватель физико-математического факультета Абхазского госуниверситета, председатель Сухумского горсобрания Дмитрий Осия предлагает ввести профильное образование в старших классах.В эфире радио Sputnik он высказал мнение о необходимости изменения структуры образования, то есть поделить 11 лет обучения на среднюю (9 классов) и старшую школы (10 и 11 классы). "Первые девять лет – это будет среднее образование. После окончания девяти лет человек получает аттестат о неполном среднем образовании. Дальше он для себя принимает решение, если хочет поступать в вуз - поступает в старшую школу по профилю. Если он хочет на экономический факультет поступать, то поступает в профильный класс – экономический. И так же по всем направлениям", - рассказал Дмитрий Осия. Полная версия беседы в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, подкасты, школы, министерство образования и науки абхазии, аудио
такие обстоятельства, подкасты, школы, министерство образования и науки абхазии, аудио
Все чаще, чтобы поступить в вуз, выпускникам школ приходится прибегать к помощи репетиторов. Одна из причин - несоответствие школьного образования требованиям вузов при поступлении. Преподаватель физико-математического факультета Абхазского госуниверситета, председатель Сухумского горсобрания Дмитрий Осия предлагает ввести профильное образование в старших классах.
В эфире радио Sputnik он высказал мнение о необходимости изменения структуры образования, то есть поделить 11 лет обучения на среднюю (9 классов) и старшую школы (10 и 11 классы).
"Первые девять лет – это будет среднее образование. После окончания девяти лет человек получает аттестат о неполном среднем образовании. Дальше он для себя принимает решение, если хочет поступать в вуз - поступает в старшую школу по профилю. Если он хочет на экономический факультет поступать, то поступает в профильный класс – экономический. И так же по всем направлениям", - рассказал Дмитрий Осия.
Полная версия беседы в аудиофайле
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