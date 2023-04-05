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https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/zakrepit-liderstvo-match-mezhdu-nartom-i-afonom-1045046705.html
Закрепить лидерство: матч между "Нартом" и "Афоном"
Закрепить лидерство: матч между "Нартом" и "Афоном"
В четвертом туре Суперлиги Абхазии по футболу на стадионе "Динамо" в Сухуме встречались столичный "Нарт" и "Афон". 05.04.2023, Sputnik Абхазия
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Перед игрой "Нарта" и "Афона" было 9 и 5 очков соответственно после трех туров чемпионата. Сухумская команда возглавляет турнирную таблицу, а ближайший соперник – "Гагра", набрал 6 очков."Нарт" имел возможность укрепить свои лидирующие позиции, гости же - сократить отставание от сухумской команды.В этой встрече "Нарт" оказался сильнее "летучих мышей" из "Афона" и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Таким образом сухумская команда продолжила победную серию и получила в свой актив 12 очков после четырех туров."Афон" остается на третьей строчке турнирной таблицы с 5 очками, однако гудаутская "Рица", у которой столько же очков, имеет шанс вырваться вперед, так как они еще не играли в четвертом туре Суперлиги.
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фото , фото, мультимедиа, спорт, футбол
фото , фото, мультимедиа, спорт, футбол

Закрепить лидерство: матч между "Нартом" и "Афоном"

12:00 05.04.2023 (обновлено: 12:40 05.04.2023)
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В четвертом туре Суперлиги Абхазии по футболу на стадионе "Динамо" в Сухуме встречались столичный "Нарт" и "Афон".
Перед игрой "Нарта" и "Афона" было 9 и 5 очков соответственно после трех туров чемпионата. Сухумская команда возглавляет турнирную таблицу, а ближайший соперник – "Гагра", набрал 6 очков.
"Нарт" имел возможность укрепить свои лидирующие позиции, гости же - сократить отставание от сухумской команды.
В этой встрече "Нарт" оказался сильнее "летучих мышей" из "Афона" и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Таким образом сухумская команда продолжила победную серию и получила в свой актив 12 очков после четырех туров.
"Афон" остается на третьей строчке турнирной таблицы с 5 очками, однако гудаутская "Рица", у которой столько же очков, имеет шанс вырваться вперед, так как они еще не играли в четвертом туре Суперлиги.
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Нарт" и "Афон" встретились в четвертом туре Суперлиги Абхазии по футболу.

&quot;Нарт&quot; и &quot;Афон&quot; встретились в четвертом туре Суперлиги Абхазии по футболу. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Нарт" и "Афон" встретились в четвертом туре Суперлиги Абхазии по футболу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч проходил на столичном стадионе "Динамо".

Матч проходил на столичном стадионе &quot;Динамо&quot;. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч проходил на столичном стадионе "Динамо".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед игрой "Нарт" и "Афон", имели 9 и 5 очков соответственно, набранных во время трех предыдущих туров чемпионата.

Перед игрой &quot;Нарт&quot; и &quot;Афон&quot;, имели 9 и 5 очков соответственно, набранных во время трех предыдущих туров чемпионата. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед игрой "Нарт" и "Афон", имели 9 и 5 очков соответственно, набранных во время трех предыдущих туров чемпионата.

© Sputnik / Томас Тхайцук

У "Нарта" была возможность укрепить свои лидирующие позиции в Суперлиге.

У &quot;Нарта&quot; была возможность укрепить свои лидирующие позиции в Суперлиге. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

У "Нарта" была возможность укрепить свои лидирующие позиции в Суперлиге.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Борьба за мяч была жаркой.

Борьба за мяч была жаркой. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Борьба за мяч была жаркой.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Опасный момент у ворот "Нарта" - вратарь оказался на месте.

Опасный момент у ворот &quot;Нарта&quot; - вратарь оказался на месте. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Опасный момент у ворот "Нарта" - вратарь оказался на месте.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Нарта" в прыжке сумел перехватить мяч и отпасовать своему.

Игрок &quot;Нарта&quot; в прыжке сумел перехватить мяч и отпасовать своему. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игрок "Нарта" в прыжке сумел перехватить мяч и отпасовать своему.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этой встрече столичная команда оказалась сильнее "летучих мышей" из Афона.

В этой встрече столичная команда оказалась сильнее &quot;летучих мышей&quot; из Афона. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этой встрече столичная команда оказалась сильнее "летучих мышей" из Афона.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Нарт" победил с сухим счетом 2:0.

&quot;Нарт&quot; победил с сухим счетом 2:0. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Нарт" победил с сухим счетом 2:0.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Таким образом столичный клуб продолжил победную серию в Суперлиге.

Таким образом столичный клуб продолжил победную серию в Суперлиге. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Таким образом столичный клуб продолжил победную серию в Суперлиге.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После четырех туров чемпионата "Нарт" имеет в своем активе 12 очков.

После четырех туров чемпионата &quot;Нарт&quot; имеет в своем активе 12 очков. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

После четырех туров чемпионата "Нарт" имеет в своем активе 12 очков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

У ближайшего конкурента --"Гагры" 6 очков, однако она еще не провела свой матч в четвертом туре.

У ближайшего конкурента --&quot;Гагры&quot; 6 очков, однако она еще не провела свой матч в четвертом туре. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

У ближайшего конкурента --"Гагры" 6 очков, однако она еще не провела свой матч в четвертом туре.

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