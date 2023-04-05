Закрепить лидерство: матч между "Нартом" и "Афоном"

Перед игрой "Нарта" и "Афона" было 9 и 5 очков соответственно после трех туров чемпионата. Сухумская команда возглавляет турнирную таблицу, а ближайший соперник – "Гагра", набрал 6 очков."Нарт" имел возможность укрепить свои лидирующие позиции, гости же - сократить отставание от сухумской команды.В этой встрече "Нарт" оказался сильнее "летучих мышей" из "Афона" и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Таким образом сухумская команда продолжила победную серию и получила в свой актив 12 очков после четырех туров."Афон" остается на третьей строчке турнирной таблицы с 5 очками, однако гудаутская "Рица", у которой столько же очков, имеет шанс вырваться вперед, так как они еще не играли в четвертом туре Суперлиги.
В четвертом туре Суперлиги Абхазии по футболу на стадионе "Динамо" в Сухуме встречались столичный "Нарт" и "Афон".
Перед игрой "Нарта" и "Афона" было 9 и 5 очков соответственно после трех туров чемпионата. Сухумская команда возглавляет турнирную таблицу, а ближайший соперник – "Гагра", набрал 6 очков.
"Нарт" имел возможность укрепить свои лидирующие позиции, гости же - сократить отставание от сухумской команды.
В этой встрече "Нарт" оказался сильнее "летучих мышей" из "Афона" и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Таким образом сухумская команда продолжила победную серию и получила в свой актив 12 очков после четырех туров.
"Афон" остается на третьей строчке турнирной таблицы с 5 очками, однако гудаутская "Рица", у которой столько же очков, имеет шанс вырваться вперед, так как они еще не играли в четвертом туре Суперлиги.