https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/zakrepit-liderstvo-match-mezhdu-nartom-i-afonom-1045046705.html

Закрепить лидерство: матч между "Нартом" и "Афоном"

Закрепить лидерство: матч между "Нартом" и "Афоном"

В четвертом туре Суперлиги Абхазии по футболу на стадионе "Динамо" в Сухуме встречались столичный "Нарт" и "Афон". 05.04.2023, Sputnik Абхазия

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Перед игрой "Нарта" и "Афона" было 9 и 5 очков соответственно после трех туров чемпионата. Сухумская команда возглавляет турнирную таблицу, а ближайший соперник – "Гагра", набрал 6 очков."Нарт" имел возможность укрепить свои лидирующие позиции, гости же - сократить отставание от сухумской команды.В этой встрече "Нарт" оказался сильнее "летучих мышей" из "Афона" и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Таким образом сухумская команда продолжила победную серию и получила в свой актив 12 очков после четырех туров."Афон" остается на третьей строчке турнирной таблицы с 5 очками, однако гудаутская "Рица", у которой столько же очков, имеет шанс вырваться вперед, так как они еще не играли в четвертом туре Суперлиги.

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