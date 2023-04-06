https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/koltashov-o-nadezhnosti-amerikanskogo-dollara-poterpel-polnoe-fiasko---1045066566.html

Колташов о надежности американского доллара: потерпел полное фиаско

Колташов о надежности американского доллара: потерпел полное фиаско

О том, какой период переживает американская валюта, что означает переход от долларовых расчетов на расчеты в китайской валюте, в интервью радио Sputnik... 06.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-06T14:06+0300

2023-04-06T14:06+0300

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Колташов о судьбе американского доллара Колташов о судьбе американского доллара

Последние дни наблюдается рост курса евро и доллара по отношению к российскому рублю – доллар достигает отметки 79 рублей. Выше этого показатели американская валюта не поднималась с 19 апреля прошлого года. Тем не менее, есть мнения о том, что американскую валюту ждет крах. Прояснил ситуацию руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. "Очень модно предрекать крах доллара, не очень интересуясь, что это такое на самом деле и что с ним действительно может произойти. Если оценивать ситуацию с долларом по-честному, так, как оценивали ее экономисты в конце 19 века, то они сказали бы, что падение доллара на 30 процентов считается крахом. По сути, это и есть крах. Если доллар по отношению к международной валюте тех времен, да и сегодня важнейшему средству резервирования – золоту, просел на 30 процентов, это крах... Золото выросло в цене. Доллар к золоту обвалился в разы, если считать с 90-х годов. Крах доллара на самом деле произошел. Доллар не находится в той замечательной позиции, казавшейся навсегда устойчивой, в которой он был в 90-е годы. Доллар в смысле надежности сбережения потерпел полное фиаско", – отметил эксперт. Подробности слушайте в аудиофайле.

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