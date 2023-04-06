https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/muzhchina-byl-ubit-v-gagre-1045079554.html
Мужчина был убит в Гагре
Мужчина был убит в Гагре
Убийство произошло в районе Холодной речки в Гагре примерно в 21:00 в среду, 5 апреля. 06.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-06T12:12+0300
2023-04-06T12:12+0300
2023-04-06T12:21+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/05/1036210500_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a1054c15673588e5d15de883b470e462.jpg
СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Убийство произошло в Гагре вечером в среду, 5 апреля, сообщил Sputnik прокурор Гагрского района Беслан Пкин.Он уточнил, что в голову 36-летнего уроженца Гудауты Раджаба Анкваб, проживавшего в Гагре, выстрелили, когда он выходил из подъезда дома в районе Холодной речки.Инцидент произошел примерно в 21:00 в среду. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/05/1036210500_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7dcb8aac03503c2dcf88272fdb812b22.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости
Мужчина был убит в Гагре
12:12 06.04.2023 (обновлено: 12:21 06.04.2023)
Убийство произошло в районе Холодной речки в Гагре примерно в 21:00 в среду, 5 апреля.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Убийство произошло в Гагре вечером в среду, 5 апреля, сообщил Sputnik прокурор Гагрского района Беслан Пкин.
Он уточнил, что в голову 36-летнего уроженца Гудауты Раджаба Анкваб, проживавшего в Гагре, выстрелили, когда он выходил из подъезда дома в районе Холодной речки.
Инцидент произошел примерно в 21:00 в среду. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.