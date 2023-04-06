https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/muzhchina-byl-ubit-v-gagre-1045079554.html

Мужчина был убит в Гагре

Мужчина был убит в Гагре

Убийство произошло в районе Холодной речки в Гагре примерно в 21:00 в среду, 5 апреля. 06.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Убийство произошло в Гагре вечером в среду, 5 апреля, сообщил Sputnik прокурор Гагрского района Беслан Пкин.Он уточнил, что в голову 36-летнего уроженца Гудауты Раджаба Анкваб, проживавшего в Гагре, выстрелили, когда он выходил из подъезда дома в районе Холодной речки.Инцидент произошел примерно в 21:00 в среду. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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