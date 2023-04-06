https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/posrednik-amichba-o-tsentralizovannom-organe-dlya-borby-s-narkomaniey-v-abkhazii--1045063294.html
Посредник: Амичба о централизованном органе для борьбы с наркоманией в Абхазии
Посредник: Амичба о централизованном органе для борьбы с наркоманией в Абхазии
О борьбе с наркоманией, о том, как повысить эффективность взаимодействия всех силовых структур в этом вопросе, в эфире радио Sputnik в программе "Посредник"... 06.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-06T10:41+0300
2023-04-06T10:41+0300
2023-04-06T10:56+0300
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Посредник: Амичба о централизованном органе для борьбы с наркоманией в Абхазии
Посредник: Амичба о централизованном органе для борьбы с наркоманией в Абхазии
Генпрокуратура Абхазии предложила создать централизованный орган для борьбы с наркоманией. Об этом на координационном совещании правоохранительных органов заявил начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба. Как отметил Амичба в интервью радио Sputnik, по статистике за прошлый год, треть всех уголовных дел в республике относятся к незаконному обороту наркотиков. "Из 400 дел, 34% – это дела по наркотикам. То есть треть всех уголовных дел – более 170, это дела о незаконном обороте, ввозе, сбыте, посеве, хранении наркотических средств. Что касается пожизненных сроков – были два приговора в отношении Мамедова и Буриева. Что касается Мамедова, тогда нормативная база УК позволяла применять пожизненное лишение свободы, а УПК ей не соответствовал, поэтому приговор был изменен на 15 лет лишения свободы", – отметил Амичба. Пожизненное заключение в отношении гражданина Таджикистана также было изменено на 15 лет отбывания наказания в связи с тем, что у него есть несовершеннолетний ребенок, рассказал он.О том, как повысить эффективность взаимодействия всех силовых структур в борьбе с наркоманией, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредники, абхазия, наркомания, генеральная прокуратура абхазии, аудио
Посредник: Амичба о централизованном органе для борьбы с наркоманией в Абхазии
10:41 06.04.2023 (обновлено: 10:56 06.04.2023)
О борьбе с наркоманией, о том, как повысить эффективность взаимодействия всех силовых структур в этом вопросе, в эфире радио Sputnik в программе "Посредник" рассказал начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба.
Генпрокуратура Абхазии предложила создать централизованный орган для борьбы с наркоманией. Об этом на координационном совещании правоохранительных органов заявил начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба.
Как отметил Амичба в интервью радио Sputnik, по статистике за прошлый год, треть всех уголовных дел в республике относятся к незаконному обороту наркотиков.
"Из 400 дел, 34% – это дела по наркотикам. То есть треть всех уголовных дел – более 170, это дела о незаконном обороте, ввозе, сбыте, посеве, хранении наркотических средств. Что касается пожизненных сроков – были два приговора в отношении Мамедова и Буриева. Что касается Мамедова, тогда нормативная база УК позволяла применять пожизненное лишение свободы, а УПК ей не соответствовал, поэтому приговор был изменен на 15 лет лишения свободы", – отметил Амичба.
Пожизненное заключение в отношении гражданина Таджикистана также было изменено на 15 лет отбывания наказания в связи с тем, что у него есть несовершеннолетний ребенок, рассказал он.
О том, как повысить эффективность взаимодействия всех силовых структур в борьбе с наркоманией, слушайте в аудиофайле
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