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Пресс-конференция с министром культуры Дауром Кове в Цхинвале. Трансляция завершена
Пресс-конференция с министром культуры Дауром Кове в Цхинвале. Трансляция завершена
В Цхинвале 5-6 апреля проходят Дни культуры Абхазии. Для участия в них в республику выехала делегация во главе с министром культуры Дауром Кове. В состав... 06.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-06T15:04+0300
2023-04-06T15:04+0300
2023-04-06T15:19+0300
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В Цхинвале 5-6 апреля проходят Дни культуры Абхазии. Для участия в них в республику выехала делегация во главе с министром культуры Дауром Кове. В состав делегации вошли артисты абхазской эстрады, труппа Абхазского молодежного театра, танцоры из Госансамбля песни и танца.Торжественное открытие дней культуры состоялось в среду, 5 апреля. Гости из Абхазии показали спектакль "Третий день войны" и порадовали зрителей зажигательными танцами.
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абхазия, южная осетия, новости, культура, видео
Пресс-конференция с министром культуры Дауром Кове в Цхинвале. Трансляция завершена
15:04 06.04.2023 (обновлено: 15:19 06.04.2023)
В Цхинвале 5-6 апреля проходят Дни культуры Абхазии. Для участия в них в республику выехала делегация во главе с министром культуры Дауром Кове. В состав делегации вошли артисты абхазской эстрады, труппа Абхазского молодежного театра, танцоры из Госансамбля песни и танца.
Торжественное открытие дней культуры состоялось в среду, 5 апреля. Гости из Абхазии показали спектакль "Третий день войны" и порадовали зрителей зажигательными танцами.