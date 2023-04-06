https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/press-konferentsiya-s-ministrom-kultury-daurom-kove-v-tskhinvale-pryamaya-translyatsiya-1045095399.html

Пресс-конференция с министром культуры Дауром Кове в Цхинвале. Трансляция завершена

Пресс-конференция с министром культуры Дауром Кове в Цхинвале. Трансляция завершена

В Цхинвале 5-6 апреля проходят Дни культуры Абхазии. Для участия в них в республику выехала делегация во главе с министром культуры Дауром Кове. В состав... 06.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-06T15:04+0300

2023-04-06T15:04+0300

2023-04-06T15:19+0300

абхазия

южная осетия

новости

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045095249_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_c29000d2fbe5c0118d719f599e2487f8.jpg

В Цхинвале 5-6 апреля проходят Дни культуры Абхазии. Для участия в них в республику выехала делегация во главе с министром культуры Дауром Кове. В состав делегации вошли артисты абхазской эстрады, труппа Абхазского молодежного театра, танцоры из Госансамбля песни и танца.Торжественное открытие дней культуры состоялось в среду, 5 апреля. Гости из Абхазии показали спектакль "Третий день войны" и порадовали зрителей зажигательными танцами.

абхазия

южная осетия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, южная осетия, новости, культура, видео