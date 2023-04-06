https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/putin-zayavil-chto-kiev-unichtozhil-soldat-vsu-sdavshikhsya-v-plen-1045104808.html

Путин заявил, что Киев уничтожил солдат ВСУ, сдавшихся в плен

Путин заявил, что Киев уничтожил солдат ВСУ, сдавшихся в плен

По словам президента, при ударе погибли 14 украинских солдат, а также несколько россиян. 06.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-06T17:28+0300

2023-04-06T17:28+0300

2023-04-06T17:28+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим нанес массированный удар по собственным военнослужащим, сдавшимся в плен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на встречу главы государства с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. "Четырнадцать человек военнослужащих украинской армии сдались в плен. Но было уже поздно, и наши оставили там с ними несколько человек. Даже не охраняли, чтобы сегодня с утра вывести их из зоны боевых действий. Триста снарядов противник положил в одно место — уничтожил всех своих военнослужащих", — сказал президент.Глава государства добавил, что россияне тоже пострадали при этих ударах, и еще раз подчеркнул, что ВСУ ведут себя цинично и жестоко по отношению к украинским гражданам. Поэтому, подчеркнул Путин, задача российской армии – отодвигать силы ВСУ на безопасное расстояние.

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