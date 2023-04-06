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С днем рождения, президент: Аслану Бжания 60 лет
С днем рождения, президент: Аслану Бжания 60 лет
Пятый президент Абхазии Аслан Бжания 6 апреля отмечает 60-летний юбилей. 06.04.2023, Sputnik Абхазия
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Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района. После окончания сельской школы он поступил во Фрунзенский политехнический институт, а затем перевелся и в 1985 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт.В 1991 году Аслан Бжания окончил высшие курсы КГБ СССР, а с 1991 по 1992 годы работал в КГБ Абхазии. В годы Отечественной войны народа Абхазии будущий глава государства служил в органах безопасности в Гудауте.В 1999 году президент окончил Академию народного хозяйства при Правительстве России. С 1999 по 2008 год он занимался предпринимательской деятельностью в России, а в 2010 году был назначен советником по экономическим вопросам Посольства Абхазии в России. С февраля 2010 года назначен председателем Службы госбезопасности Республики Абхазия, которой руководил до середины 2014 года.В разные годы Бжания возглавлял Фонд социально-экономических и политических исследований "Апра", был сопредседателем Блока оппозиционных сил Абхазии, депутатом Народного Собрания.Аслан Бжания вступил в должность президента 23 апреля 2020 года. Президент женат, отец двоих детей.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото, аслан бжания
фото , мультимедиа, абхазия, фото, аслан бжания

С днем рождения, президент: Аслану Бжания 60 лет

11:30 06.04.2023 (обновлено: 12:40 06.04.2023)
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Пятый президент Абхазии Аслан Бжания 6 апреля отмечает 60-летний юбилей.
Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчырского района. После окончания сельской школы он поступил во Фрунзенский политехнический институт, а затем перевелся и в 1985 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт.
В 1991 году Аслан Бжания окончил высшие курсы КГБ СССР, а с 1991 по 1992 годы работал в КГБ Абхазии. В годы Отечественной войны народа Абхазии будущий глава государства служил в органах безопасности в Гудауте.
В 1999 году президент окончил Академию народного хозяйства при Правительстве России. С 1999 по 2008 год он занимался предпринимательской деятельностью в России, а в 2010 году был назначен советником по экономическим вопросам Посольства Абхазии в России.
С февраля 2010 года назначен председателем Службы госбезопасности Республики Абхазия, которой руководил до середины 2014 года.
В разные годы Бжания возглавлял Фонд социально-экономических и политических исследований "Апра", был сопредседателем Блока оппозиционных сил Абхазии, депутатом Народного Собрания.
Аслан Бжания вступил в должность президента 23 апреля 2020 года. Президент женат, отец двоих детей.
© Foto / их архива семьи Бжания

6 апреля день рождения празднует президент Абхазии Аслан Бжания. Ему исполнилось 60 лет.

6 апреля день рождения празднует президент Абхазии Аслан Бжания. Ему исполнилось 60 лет. - Sputnik Абхазия
1/14
© Foto / их архива семьи Бжания

6 апреля день рождения празднует президент Абхазии Аслан Бжания. Ему исполнилось 60 лет.

© Foto / их архива семьи Бжания

Будущий глава республики родился в селе Тамыш в семье учителей.

Будущий глава республики родился в селе Тамыш в семье учителей. - Sputnik Абхазия
2/14
© Foto / их архива семьи Бжания

Будущий глава республики родился в селе Тамыш в семье учителей.

© Foto / их архива семьи Бжания

В 1985 году он окончил Московский автомобильно-дорожный институт, а затем по распределению работал в УКС Угранского леспромхоза Смоленской области.

В 1985 году он окончил Московский автомобильно-дорожный институт, а затем по распределению работал в УКС Угранского леспромхоза Смоленской области. - Sputnik Абхазия
3/14
© Foto / их архива семьи Бжания

В 1985 году он окончил Московский автомобильно-дорожный институт, а затем по распределению работал в УКС Угранского леспромхоза Смоленской области.

© Foto / из личного архива семьи Бжания

В 1991 году Аслан Бжания окончил высшие курсы КГБ СССР, с 1991 по 1992 годы работал в КГБ Абхазии.

В 1991 году Аслан Бжания окончил высшие курсы КГБ СССР, с 1991 по 1992 годы работал в КГБ Абхазии. - Sputnik Абхазия
4/14
© Foto / из личного архива семьи Бжания

В 1991 году Аслан Бжания окончил высшие курсы КГБ СССР, с 1991 по 1992 годы работал в КГБ Абхазии.

© Foto / их архива семьи Бжания

В годы Отечественной войны народа Абхазии будущий президент служил в органах госбезопасности в Гудауте.

В годы Отечественной войны народа Абхазии будущий президент служил в органах госбезопасности в Гудауте. - Sputnik Абхазия
5/14
© Foto / их архива семьи Бжания

В годы Отечественной войны народа Абхазии будущий президент служил в органах госбезопасности в Гудауте.

© Foto / их архива семьи Бжания

Аслан Бжания и первая леди Абхазии Аэлита Ахиба.

Аслан Бжания и первая леди Абхазии Аэлита Ахиба. - Sputnik Абхазия
6/14
© Foto / их архива семьи Бжания

Аслан Бжания и первая леди Абхазии Аэлита Ахиба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Бжания был кандидатом на президентских выборах 2014 года, где получил более 35% голосов избирателей.

Бжания был кандидатом на президентских выборах 2014 года, где получил более 35% голосов избирателей. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бжания был кандидатом на президентских выборах 2014 года, где получил более 35% голосов избирателей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пост главы государства он занял в 2020 году, набрав на выборах 56,5%.

Пост главы государства он занял в 2020 году, набрав на выборах 56,5%. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пост главы государства он занял в 2020 году, набрав на выборах 56,5%.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В разные годы Аслан Бжания занимал должность председателя Службы госбезопасности Абхазии, был президентом Фонда "Апра", сопредседателем Блока оппозиционных сил республики, депутатом Народного Собрания.

В разные годы Аслан Бжания занимал должность председателя Службы госбезопасности Абхазии, был президентом Фонда &quot;Апра&quot;, сопредседателем Блока оппозиционных сил республики, депутатом Народного Собрания. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В разные годы Аслан Бжания занимал должность председателя Службы госбезопасности Абхазии, был президентом Фонда "Апра", сопредседателем Блока оппозиционных сил республики, депутатом Народного Собрания.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аслан Бжания и премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

Аслан Бжания и премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аслан Бжания и премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Президенту Абхазии присвоено звание "генерал-майор", он награжден российским орденом Дружбы.

Президенту Абхазии присвоено звание &quot;генерал-майор&quot;, он награжден российским орденом Дружбы. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Президенту Абхазии присвоено звание "генерал-майор", он награжден российским орденом Дружбы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В адрес президента в его юбилей поступают поздравительные письма от коллег. С днем рождения главу государства поздравил и российский лидер Владимир Путин.

В адрес президента в его юбилей поступают поздравительные письма от коллег. С днем рождения главу государства поздравил и российский лидер Владимир Путин. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В адрес президента в его юбилей поступают поздравительные письма от коллег. С днем рождения главу государства поздравил и российский лидер Владимир Путин.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Он пожелал Бжания крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Он пожелал Бжания крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Марианна Кубрава

Он пожелал Бжания крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Sputnik тоже поздравляет Аслана Георгиевича и желает ему сил, терпения и упорства во благо служения Родине.

Sputnik тоже поздравляет Аслана Георгиевича и желает ему сил, терпения и упорства во благо служения Родине. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Sputnik тоже поздравляет Аслана Георгиевича и желает ему сил, терпения и упорства во благо служения Родине.

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