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Многовековое дерево повредили на исторической поляне в селе Лыхны
Многовековое дерево повредили на исторической поляне в селе Лыхны
Лыхнашта – важное место в истории Абхазии. Тут проходили всенародные сходы и все еще проводятся разные спортивные и культурные мероприятия. 06.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-06T22:07+0300
2023-04-06T22:07+0300
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Неизвестные повредили липу, несколько веков стоящую на исторической поляне Лыхнашта. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал депутат Собрания Гудаутского района Эдгар Камлия."Примерно после 20:00 некоторые жители слышали эти звуки, но никто и представить не мог, что кто-то может пилить это дерево. Следы от пилы видны по всей его окружности. На месте находятся глава района, глава села, милиция, представители СГБ и премьер-министр Александр Анкваб. Пока никаких версий произошедшего нет", - отметил он.Камлия не уверен, но он считает, что после таких повреждений сохранить дерево не удастся.Акт вандализма, совершенный на святом для каждого абхаза месте осудил президент страны Аслан Бжания. Он поручил правоохранительным органам предпринять все меры по установлению лиц, причастных к преступлению.Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, здесь родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы и все еще проводятся разные спортивные и культурные мероприятия.
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Многовековое дерево повредили на исторической поляне в селе Лыхны
22:07 06.04.2023 (обновлено: 22:15 06.04.2023)
Лыхнашта – важное место в истории Абхазии. Тут проходили всенародные сходы и все еще проводятся разные спортивные и культурные мероприятия.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Неизвестные повредили липу, несколько веков стоящую на исторической поляне Лыхнашта. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал депутат Собрания Гудаутского района Эдгар Камлия.
Он уточнил, что вечером среду, 5 апреля жители близлежащих домов слышали звук работающей бензопилы.
"Примерно после 20:00 некоторые жители слышали эти звуки, но никто и представить не мог, что кто-то может пилить это дерево. Следы от пилы видны по всей его окружности. На месте находятся глава района, глава села, милиция, представители СГБ и премьер-министр Александр Анкваб. Пока никаких версий произошедшего нет", - отметил он.
Камлия не уверен, но он считает, что после таких повреждений сохранить дерево не удастся.
Акт вандализма, совершенный на святом для каждого абхаза месте осудил президент страны Аслан Бжания. Он поручил правоохранительным органам предпринять все меры по установлению лиц, причастных к преступлению.
Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, здесь родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы и все еще проводятся разные спортивные и культурные мероприятия.