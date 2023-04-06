Тарасов о сотрудничестве России с Южной Осетией и Абхазией: вся геополитика воскресает
В беседе с радио Sputnik эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов рассказал о значимости определения вектора отношений с Абхазией и Южной Осетией в новой Концепции внешней политики России.
Россия окажет всеобъемлющую поддержку Абхазии и Южной Осетии, народ которых сделал выбор в пользу углубления интеграции. Об этом говорится в новой Концепции внешней политики РФ, утвержденной в пятницу указом президента Владимира Путина.
"Речь идет о таких народах, которые подвергаются угрозе физического уничтожения, и даже геноцида. Достаточно вспомнить войну августа 2008 года, которую развязала Грузия против Абхазии и Южной Осетии. Россия сейчас продвигает новую Концепцию внешней политики, в которой ответственность – политическая, моральная, нравственная, историческая за судьбу народа, проживающего на территории бывшей Российской Империи, Советского Союза, выступает на первой позиции. Также меняется контур внешней политики: появились новые концепции. Россия начинает в условиях украинского кризиса, блокады с Запада, активизировать свою политику на юге, прежде всего в Закавказье. Поэтому обозначение в концепции проблем или вопросов будущего сотрудничества с Южной Осетией и Абхазией выглядит вполне естественно", – сказал Тарасов.
Он отметил, что сейчас "горизонты начинают сужаться": появляются новые контуры абхазского царства, история осетин начинает выходить на первый план, которая ничуть не уступает истории Грузии.
"Вся геополитика воскресает, и трудно назвать эксперта, который скажет, что будет дальше", – подчеркнул Тарасов.