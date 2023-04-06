https://sputnik-abkhazia.ru/20230406/tarasov-o-sotrudnichestve-rossii-s-yuzhnoy-osetiey-i-abkhaziey-vsya-geopolitika-voskresaet-1045047607.html

Тарасов о сотрудничестве России с Южной Осетией и Абхазией: вся геополитика воскресает

Тарасов о сотрудничестве России с Южной Осетией и Абхазией: вся геополитика воскресает

В беседе с радио Sputnik эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов рассказал о значимости определения вектора отношений с... 06.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-06T15:28+0300

2023-04-06T15:28+0300

2023-04-06T15:28+0300

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Тарасов: обозначение сотрудничества России с Южной Осетией и Абхазией выглядит естественно Тарасов: обозначение сотрудничества России с Южной Осетией и Абхазией выглядит естественно

Россия окажет всеобъемлющую поддержку Абхазии и Южной Осетии, народ которых сделал выбор в пользу углубления интеграции. Об этом говорится в новой Концепции внешней политики РФ, утвержденной в пятницу указом президента Владимира Путина. Он отметил, что сейчас "горизонты начинают сужаться": появляются новые контуры абхазского царства, история осетин начинает выходить на первый план, которая ничуть не уступает истории Грузии.

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