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Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с юбилеем

Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с юбилеем

Президент Абхазии Аслан Бжания родился 60 лет назад, 6 апреля 1963 года, в селе Тамыш Очамчырского района. 06.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжания с 60-летием, сообщает пресс-служба абхазского президента."В России Вас знают как последовательного сторонника упрочения отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и совместной работы – на благо дружественных народов России и Абхазии", – говорится в поздравлении.Российский лидер пожелал своему абхазскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

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