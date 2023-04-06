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Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с юбилеем
Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с юбилеем
Президент Абхазии Аслан Бжания родился 60 лет назад, 6 апреля 1963 года, в селе Тамыш Очамчырского района. 06.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-06T10:24+0300
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СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжания с 60-летием, сообщает пресс-служба абхазского президента."В России Вас знают как последовательного сторонника упрочения отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и совместной работы – на благо дружественных народов России и Абхазии", – говорится в поздравлении.Российский лидер пожелал своему абхазскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
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Владимир Путин поздравил Аслана Бжания с юбилеем
10:24 06.04.2023 (обновлено: 10:36 06.04.2023)
Президент Абхазии Аслан Бжания родился 60 лет назад, 6 апреля 1963 года, в селе Тамыш Очамчырского района.
СУХУМ, 6 апр – Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжания с 60-летием, сообщает
пресс-служба абхазского президента.
"В России Вас знают как последовательного сторонника упрочения отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и совместной работы – на благо дружественных народов России и Абхазии", – говорится в поздравлении.
Российский лидер пожелал своему абхазскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.