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Не дать умереть: спасение липы в селе Лыхны
Не дать умереть: спасение липы в селе Лыхны
Неизвестный повредил бензопилой липу на исторической поляне Лыхнашта вечером 5 апреля. 07.04.2023, Sputnik Абхазия
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Жители Абхазии вновь собрались в селе Лыхны, где вечером в среду кто-то нанес повреждения липе, возраст которой превышает два столетия. Правоохранительные органы намерены завести уголовное дело по этому факту.Экологи попытались применить меры по спасению дерева. Им в этом помогали местные жители.Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, здесь родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы и все еще проводятся разные спортивные и культурные мероприятия.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, лыхны
фото, фото , мультимедиа, абхазия, лыхны

Не дать умереть: спасение липы в селе Лыхны

23:03 07.04.2023
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Неизвестный повредил бензопилой липу на исторической поляне Лыхнашта вечером 5 апреля.
Жители Абхазии вновь собрались в селе Лыхны, где вечером в среду кто-то нанес повреждения липе, возраст которой превышает два столетия. Правоохранительные органы намерены завести уголовное дело по этому факту.
Экологи попытались применить меры по спасению дерева. Им в этом помогали местные жители.
Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, здесь родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы и все еще проводятся разные спортивные и культурные мероприятия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Липа в центре исторической поляны в селе Лыхны простояла не менее двух с половиной веков.

Липа в центре исторической поляны в селе Лыхны простояла не менее двух с половиной веков. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Липа в центре исторической поляны в селе Лыхны простояла не менее двух с половиной веков.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вечером 5 апреля неизвестный бензопилой распилил ствол дерева.

Вечером 5 апреля неизвестный бензопилой распилил ствол дерева. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вечером 5 апреля неизвестный бензопилой распилил ствол дерева.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Глубина повреждений достигает от 15 до 20 сантиметров.

Глубина повреждений достигает от 15 до 20 сантиметров. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Глубина повреждений достигает от 15 до 20 сантиметров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй день подряд возмущенные люди собираются на Лыхнаште.

Второй день подряд возмущенные люди собираются на Лыхнаште. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй день подряд возмущенные люди собираются на Лыхнаште.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Экологи пытаются спасти липу.

Экологи пытаются спасти липу. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Экологи пытаются спасти липу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В "заживлении" повреждений специалисты использовали садовый вар и кору.

В &quot;заживлении&quot; повреждений специалисты использовали садовый вар и кору. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В "заживлении" повреждений специалисты использовали садовый вар и кору.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Помогут ли предпринятые меры будет известно лишь спустя пару месяцев.

Помогут ли предпринятые меры будет известно лишь спустя пару месяцев. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Помогут ли предпринятые меры будет известно лишь спустя пару месяцев.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Садовый вар нанесли на поврежденные участки дерева. Он должен уберечь ствол он паразитов, остановить разложение и проникновение влаги.

Садовый вар нанесли на поврежденные участки дерева. Он должен уберечь ствол он паразитов, остановить разложение и проникновение влаги. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Садовый вар нанесли на поврежденные участки дерева. Он должен уберечь ствол он паразитов, остановить разложение и проникновение влаги.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В работе по спасению липы экологам помогли крестьяне, сотрудники милиции, молодежь.

В работе по спасению липы экологам помогли крестьяне, сотрудники милиции, молодежь. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В работе по спасению липы экологам помогли крестьяне, сотрудники милиции, молодежь.

© Sputnik / Томас Тхайцук

С годами в стволе липы образовалось огромное дупло.

С годами в стволе липы образовалось огромное дупло. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

С годами в стволе липы образовалось огромное дупло.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Окружность липы превышает шесть метров.

Окружность липы превышает шесть метров. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Окружность липы превышает шесть метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жители Абхазии назвали вандализмом действия человека, повредившего липу, и призвали его добровольно сдаться властям.

Жители Абхазии назвали вандализмом действия человека, повредившего липу, и призвали его добровольно сдаться властям. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жители Абхазии назвали вандализмом действия человека, повредившего липу, и призвали его добровольно сдаться властям.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лыхнашту посетили президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, генпрокурор Адгур Агрба, а также члены правительства.

Лыхнашту посетили президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, генпрокурор Адгур Агрба, а также члены правительства. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лыхнашту посетили президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, генпрокурор Адгур Агрба, а также члены правительства.

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