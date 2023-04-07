https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/1045150533.html

Не дать умереть: спасение липы в селе Лыхны

Не дать умереть: спасение липы в селе Лыхны

Неизвестный повредил бензопилой липу на исторической поляне Лыхнашта вечером 5 апреля. 07.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-07T23:03+0300

2023-04-07T23:03+0300

2023-04-07T23:03+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

абхазия

лыхны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/07/1045136681_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d2cc5404571fa8f469b930947d019819.jpg

Жители Абхазии вновь собрались в селе Лыхны, где вечером в среду кто-то нанес повреждения липе, возраст которой превышает два столетия. Правоохранительные органы намерены завести уголовное дело по этому факту.Экологи попытались применить меры по спасению дерева. Им в этом помогали местные жители.Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, здесь родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы и все еще проводятся разные спортивные и культурные мероприятия.

абхазия

лыхны

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, фото , мультимедиа, абхазия, лыхны