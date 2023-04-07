Не дать умереть: спасение липы в селе Лыхны

Жители Абхазии вновь собрались в селе Лыхны, где вечером в среду кто-то нанес повреждения липе, возраст которой превышает два столетия. Правоохранительные органы намерены завести уголовное дело по этому факту.Экологи попытались применить меры по спасению дерева. Им в этом помогали местные жители.Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, здесь родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы и все еще проводятся разные спортивные и культурные мероприятия.
Неизвестный повредил бензопилой липу на исторической поляне Лыхнашта вечером 5 апреля.
Жители Абхазии вновь собрались в селе Лыхны, где вечером в среду кто-то нанес повреждения липе, возраст которой превышает два столетия. Правоохранительные органы намерены завести уголовное дело по этому факту.
Экологи попытались применить меры по спасению дерева. Им в этом помогали местные жители.
Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, здесь родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы и все еще проводятся разные спортивные и культурные мероприятия.