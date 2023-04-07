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Абхазия ввела ограничения на пересечение границы с Грузией
Абхазия ввела ограничения на пересечение границы с Грузией
Государственная граница между Абхазией и Грузией составляет более 162 километров, на протяжении 65 километров граница проходит по реке Ингур. 07.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-07T12:35+0300
2023-04-07T12:35+0300
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Введено ограничение на выезд жителей Абхазии на территорию Грузии, сказал в интервью Sputnik начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Рустам Латипов.Ограничения также не касаются людей, работающих на гидроэлектростанции ИнгурГЭС. Конкретные сроки ограничений не определены, решение о снятии будет зависеть от общественно-политической ситуации в Грузии, подчеркнул Латипов.
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служба безопасности республики абхазия, абхазия, грузия, государственная граница
служба безопасности республики абхазия, абхазия, грузия, государственная граница
Абхазия ввела ограничения на пересечение границы с Грузией
12:35 07.04.2023 (обновлено: 13:06 07.04.2023)
Государственная граница между Абхазией и Грузией составляет более 162 километров, на протяжении 65 километров граница проходит по реке Ингур.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Введено ограничение на выезд жителей Абхазии на территорию Грузии, сказал в интервью Sputnik начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Рустам Латипов.
"Решение об ограничении выезда населения Абхазии было принято в условиях дестабилизации на сопредельной стороне. Выезд запрещен за исключением вопросов гуманитарного характера", – отметил он.
Ограничения также не касаются людей, работающих на гидроэлектростанции ИнгурГЭС. Конкретные сроки ограничений не определены, решение о снятии будет зависеть от общественно-политической ситуации в Грузии, подчеркнул Латипов.