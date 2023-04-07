https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/abkhaziya-vvela-ogranicheniya-na-peresechenie-granitsy-s-gruziey-1045137963.html

Абхазия ввела ограничения на пересечение границы с Грузией

Абхазия ввела ограничения на пересечение границы с Грузией

Государственная граница между Абхазией и Грузией составляет более 162 километров, на протяжении 65 километров граница проходит по реке Ингур. 07.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-07T12:35+0300

2023-04-07T12:35+0300

2023-04-07T13:06+0300

в абхазии

служба безопасности республики абхазия

абхазия

грузия

государственная граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031144627_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2a12ae4d6d6deade7e56b8d6e640e18d.jpg

СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Введено ограничение на выезд жителей Абхазии на территорию Грузии, сказал в интервью Sputnik начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Рустам Латипов.Ограничения также не касаются людей, работающих на гидроэлектростанции ИнгурГЭС. Конкретные сроки ограничений не определены, решение о снятии будет зависеть от общественно-политической ситуации в Грузии, подчеркнул Латипов.

абхазия

грузия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

служба безопасности республики абхазия, абхазия, грузия, государственная граница