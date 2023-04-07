https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/avidzba-o-povrezhdenii-drevney-lipy-na-lykhnashte-pokushenie-na-istoricheskuyu-pamyat-naroda-1045144576.html

Авидзба о повреждении древней липы на Лыхнаште: покушение на историческую память народа

Авидзба о повреждении древней липы на Лыхнаште: покушение на историческую память народа

Неизвестный повредил бензопилой древнюю липу на исторической поляне Лыхнашта вечером 5 апреля. Глубина повреждений дерева от 15 до 20 сантиметров. Местные... 07.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-07T15:13+0300

2023-04-07T15:13+0300

2023-04-07T15:44+0300

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Авидзба о повреждении древней липы на Лыхнаште: покушение на историческую память народа Авидзба о повреждении древней липы на Лыхнаште: покушение на историческую память народа

Неизвестный повредил бензопилой древнюю липу на исторической поляне Лыхнашта вечером 5 апреля. Глубина повреждений дерева от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила.Правоохранительные органы могут завести уголовное дело по факту повреждения многовековой липы, сказал начальник Гудаутского ОВД Зосма Гицба. По его словам, инцидент, возможно, квалифицируют как вандализм.Очень прискорбным назвал инцидент с повреждением ствола древней липы на поляне Лыхнашта доктор исторических наук Аслан Авидзба, ведь тем самым, по его мнению, был нанесен удар по исторической памяти абхазского народа, так как само место и дерево обладают исторической значимостью для Абхазии."Есть своего рода символы, с которыми ассоциируются исторические события. Одним из таких символов является эта липа, ибо она растет на поляне, на которой происходили важные для абхазского народа исторические события… Эта липа является свидетелем судьбоносных событий для абхазского народа и государства, поэтому покушение на это дерево – покушение на нашу историческую память. Это диверсия против абхазского народа", – сказал Авидзба.Акт вандализма, совершенный на святом для каждого абхаза месте, осудил президент страны Аслан Бжания. Он поручил правоохранительным органам предпринять все меры по установлению лиц, причастных к преступлению.Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы и все еще проводятся разные спортивные и культурные мероприятия.

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