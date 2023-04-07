https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/bolee-70-tysyach-sigaret-izyali-tamozhenniki-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-za-nedelyu-1045151897.html

Более 70 тысяч сигарет изъяли таможенники на абхазо-российской границе за неделю

Более 70 тысяч сигарет изъяли таможенники на абхазо-российской границе за неделю

С начала 2023 года возбуждено 277 дел об административных правонарушениях, изъято 537000 штук сигарет на сумму около двух миллионов рублей. 07.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-07T16:25+0300

2023-04-07T16:25+0300

2023-04-07T17:48+0300

в абхазии

государственная граница

россия

таможня

абхазия

сигареты

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Всего с 1 по 7 апреля краснодарские таможенники выявили 16 фактов незаконного перемещения табака через российско-абхазскую границу. Возбуждено 32 дела, изъято 70300 штук сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни. Так, таможенники задержали автомобиль "Мерседес" с табачной контрабандой, следовавший из Абхазии. Табак, произведенный в Объединенных Арабских Эмиратах, перевозили на продажу, как признался водитель. Товар изъят, возбуждено дело об административных правонарушениях. На этой неделе еще один правонарушитель пытался незаконно провезти из Абхазии в Россию 129 пачек сигарет, он спрятал табак под одеждой, в лосинах. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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государственная граница, россия, таможня, абхазия, сигареты