https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/ekologi-popytayutsya-spasti-lipu-v-lykhny-1045145210.html

Экологи попытаются спасти липу в Лыхны

Экологи попытаются спасти липу в Лыхны

Неизвестный повредил бензопилой многовековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером 5 апреля. 07.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-07T14:50+0300

2023-04-07T14:50+0300

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ЛЫХНЫ, 7 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Экологи совместно с добровольцами из числа местных жителей попытаются спасти липу на исторической поляне Лыхнашта, передает корреспондент Sputnik.Как рассказал вице-президент Академии наук Абхазии, заслуженный деятель наук Сергей Бебия, в поврежденные бензопилой места на стволе дерева наносят садовый вар и вбивают свежую кору липы.Садовый вар, уточнил Бебия, дезинфицирует поврежденные места, не пропускает бактерии, вредителей и влагу.По предположению Бебия, возраст липы составляет не менее двух веков. В ней образовалось дупло, которую планируют залить бетоном для укрепления дерева. Сейчас оно представляет опасность и может свалиться, считает ученый.

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