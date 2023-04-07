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Экологи попытаются спасти липу в Лыхны
Экологи попытаются спасти липу в Лыхны
Неизвестный повредил бензопилой многовековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером 5 апреля. 07.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-07T14:50+0300
2023-04-07T14:50+0300
2023-04-07T16:10+0300
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ЛЫХНЫ, 7 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Экологи совместно с добровольцами из числа местных жителей попытаются спасти липу на исторической поляне Лыхнашта, передает корреспондент Sputnik.Как рассказал вице-президент Академии наук Абхазии, заслуженный деятель наук Сергей Бебия, в поврежденные бензопилой места на стволе дерева наносят садовый вар и вбивают свежую кору липы.Садовый вар, уточнил Бебия, дезинфицирует поврежденные места, не пропускает бактерии, вредителей и влагу.По предположению Бебия, возраст липы составляет не менее двух веков. В ней образовалось дупло, которую планируют залить бетоном для укрепления дерева. Сейчас оно представляет опасность и может свалиться, считает ученый.
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экологи, экология, абхазия, лыхны, гудаутский район
экологи, экология, абхазия, лыхны, гудаутский район
Экологи попытаются спасти липу в Лыхны
14:50 07.04.2023 (обновлено: 16:10 07.04.2023)
Неизвестный повредил бензопилой многовековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером 5 апреля.
ЛЫХНЫ, 7 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Экологи совместно с добровольцами из числа местных жителей попытаются спасти липу на исторической поляне Лыхнашта, передает корреспондент Sputnik.
Как рассказал вице-президент Академии наук Абхазии, заслуженный деятель наук Сергей Бебия, в поврежденные бензопилой места на стволе дерева наносят садовый вар и вбивают свежую кору липы.
"Есть шансы, что собственная кора дерева приживется. Если это произойдет, то есть вероятность спасти дерево. Если это не поможет, то шансов на выживание липы очень мало", – объяснил он.
Садовый вар, уточнил Бебия, дезинфицирует поврежденные места, не пропускает бактерии, вредителей и влагу.
По предположению Бебия, возраст липы составляет не менее двух веков. В ней образовалось дупло, которую планируют залить бетоном для укрепления дерева. Сейчас оно представляет опасность и может свалиться, считает ученый.