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Генпрокуратура рассказала о борьбе с наркоманией в Абхазии

Генпрокуратура рассказала о борьбе с наркоманией в Абхазии

Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба в интервью радио Sputnik рассказал о борьбе с незаконным оборотом наркотиков в республике. 07.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-07T18:04+0300

2023-04-07T18:04+0300

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Генеральная прокуратура Абхазии предложила создать централизованный орган борьбы с наркоманией на координационном совещании правоохранительных органов, которое состоялось 30 марта."Наше предложение было связано с тем, что борьбой с наркоманией в основном занимается управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при МВД республики. Хотя, помимо них, этим должны заниматься и таможенные органы, пресекать контрабанду наркотиков, которые в основном поступают из Российской Федерации, и другие службы – Служба госбезопасности, прокуратура, суды", – сказал начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба.Предложение Генпрокуратуры направлено на то, чтобы единый координационный центр обменивался оперативной информацией, добавил Амичба."Благодаря этому, будет повышена раскрываемость, соответственно будет больше информации для того, чтобы пресечь эти каналы. К сожалению, как правило, мы ловим распространителей, с организаторами гораздо хуже, так как они находятся на территории Российской Федерации", – сказал начальник судебного управления Генпрокуратуры.Кроме того, Даур Амичба сказал, что люди, работающие в правоохранительных органах, должны проходить проверки на предмет употребления наркотиков.

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