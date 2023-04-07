https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/genprokuratura-rasskazala-o-borbe-s-narkomaniey-v-abkhazii-1045133448.html
Генпрокуратура рассказала о борьбе с наркоманией в Абхазии
Генпрокуратура рассказала о борьбе с наркоманией в Абхазии
Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба в интервью радио Sputnik рассказал о борьбе с незаконным оборотом наркотиков в республике. 07.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-07T18:04+0300
2023-04-07T18:04+0300
2023-04-07T18:04+0300
в абхазии
генеральная прокуратура абхазии
абхазия
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/07/1045144035_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_09cac9c03dfdd485449b00a0bf6412ef.jpg
Генеральная прокуратура Абхазии предложила создать централизованный орган борьбы с наркоманией на координационном совещании правоохранительных органов, которое состоялось 30 марта."Наше предложение было связано с тем, что борьбой с наркоманией в основном занимается управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при МВД республики. Хотя, помимо них, этим должны заниматься и таможенные органы, пресекать контрабанду наркотиков, которые в основном поступают из Российской Федерации, и другие службы – Служба госбезопасности, прокуратура, суды", – сказал начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба.Предложение Генпрокуратуры направлено на то, чтобы единый координационный центр обменивался оперативной информацией, добавил Амичба."Благодаря этому, будет повышена раскрываемость, соответственно будет больше информации для того, чтобы пресечь эти каналы. К сожалению, как правило, мы ловим распространителей, с организаторами гораздо хуже, так как они находятся на территории Российской Федерации", – сказал начальник судебного управления Генпрокуратуры.Кроме того, Даур Амичба сказал, что люди, работающие в правоохранительных органах, должны проходить проверки на предмет употребления наркотиков.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/07/1045144035_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_e2c801da6636797327a371631e8a00a5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, видео, мультимедиа, видео
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, видео, мультимедиа, видео
Генпрокуратура рассказала о борьбе с наркоманией в Абхазии
Начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба в интервью радио Sputnik рассказал о борьбе с незаконным оборотом наркотиков в республике.
Генеральная прокуратура Абхазии предложила создать централизованный орган борьбы с наркоманией на координационном совещании правоохранительных органов, которое состоялось 30 марта.
"Наше предложение было связано с тем, что борьбой с наркоманией в основном занимается управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при МВД республики. Хотя, помимо них, этим должны заниматься и таможенные органы, пресекать контрабанду наркотиков, которые в основном поступают из Российской Федерации, и другие службы – Служба госбезопасности, прокуратура, суды", – сказал начальник судебного управления Генпрокуратуры Даур Амичба.
Предложение Генпрокуратуры направлено на то, чтобы единый координационный центр обменивался оперативной информацией, добавил Амичба.
"Благодаря этому, будет повышена раскрываемость, соответственно будет больше информации для того, чтобы пресечь эти каналы. К сожалению, как правило, мы ловим распространителей, с организаторами гораздо хуже, так как они находятся на территории Российской Федерации", – сказал начальник судебного управления Генпрокуратуры.
Кроме того, Даур Амичба сказал, что люди, работающие в правоохранительных органах, должны проходить проверки на предмет употребления наркотиков.