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Глава МИД Абхазии встретился с послом Сирии в России
Глава МИД Абхазии встретился с послом Сирии в России
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву 4 апреля. 07.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-07T11:37+0300
2023-04-07T11:37+0300
2023-04-07T11:48+0300
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Межгосударственное взаимодействие в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах обсудили глава МИД Абхазии Инал Ардзинба с послом Сирии в России Башаром Джаафари. Ардзинба пригласил Джаафари посетить республику.Ближний Восток – важный внешнеполитический вектор Абхазии. В ближайшее время спецпредставителем президента республики на Ближнем Востоке будет назначен посол в Сирии Баграт Хутаба.
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сирия, абхазия, ближний восток, политика, инал ардзинба
сирия, абхазия, ближний восток, политика, инал ардзинба
Глава МИД Абхазии встретился с послом Сирии в России
11:37 07.04.2023 (обновлено: 11:48 07.04.2023)
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву 4 апреля.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Межгосударственное взаимодействие в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах обсудили глава МИД Абхазии Инал Ардзинба с послом Сирии в России Башаром Джаафари.
Стороны уделили особое внимание развитию отношений между Абхазией и странами Ближнего Востока при содействии Сирии.
Ардзинба пригласил Джаафари посетить республику.
Ближний Восток – важный внешнеполитический вектор Абхазии. В ближайшее время спецпредставителем президента республики на Ближнем Востоке будет назначен посол в Сирии Баграт Хутаба.