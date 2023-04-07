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Глава МИД Абхазии встретился с послом Сирии в России

Глава МИД Абхазии встретился с послом Сирии в России

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву 4 апреля. 07.04.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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абхазия

ближний восток

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инал ардзинба

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Межгосударственное взаимодействие в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах обсудили глава МИД Абхазии Инал Ардзинба с послом Сирии в России Башаром Джаафари. Ардзинба пригласил Джаафари посетить республику.Ближний Восток – важный внешнеполитический вектор Абхазии. В ближайшее время спецпредставителем президента республики на Ближнем Востоке будет назначен посол в Сирии Баграт Хутаба.

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сирия, абхазия, ближний восток, политика, инал ардзинба