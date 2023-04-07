https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/glavnyy-chetverg-kakubava-o-razvitii-selskogo-khozyaystva-v-ochamchyrskom-rayone--1045099406.html

Главный четверг: Какубава о развитии сельского хозяйства в Очамчырском районе

Главный четверг: Какубава о развитии сельского хозяйства в Очамчырском районе

О том, как в Очамчыре обстоят дела в сфере сельского хозяйства, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал начальник ведомственного... 07.04.2023, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Какубава о развитии сельского хозяйства в Очамчырском районе Главный четверг: Какубава о развитии сельского хозяйства в Очамчырском районе

Сельское хозяйство в районе развивается, отметил Какубава. "Очамчырский район – аграрный. В последние два-три года люди обращаются к нам за выделением земельных участков под определенные культуры... Все идет по нарастающей", – сообщил глава отдела сельского хозяйства. Подробности слушайте в аудиофайле.

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