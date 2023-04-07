https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/glavnyy-chetverg-kakubava-o-razvitii-selskogo-khozyaystva-v-ochamchyrskom-rayone--1045099406.html
Главный четверг: Какубава о развитии сельского хозяйства в Очамчырском районе
Главный четверг: Какубава о развитии сельского хозяйства в Очамчырском районе
О том, как в Очамчыре обстоят дела в сфере сельского хозяйства, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал начальник ведомственного... 07.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-07T11:00+0300
2023-04-07T11:00+0300
2023-04-07T11:49+0300
радио
подкасты
главный четверг
абхазия
очамчырский район
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045099242_0:0:1333:750_1920x0_80_0_0_c04742c41390af34798978ed374e3ae8.jpg
Главный четверг: Какубава о развитии сельского хозяйства в Очамчырском районе
Главный четверг: Какубава о развитии сельского хозяйства в Очамчырском районе
Сельское хозяйство в районе развивается, отметил Какубава. "Очамчырский район – аграрный. В последние два-три года люди обращаются к нам за выделением земельных участков под определенные культуры... Все идет по нарастающей", – сообщил глава отдела сельского хозяйства. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
очамчырский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045099242_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_d8edf3e05fcc3712dd92215c7ac352ed.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, главный четверг, абхазия, очамчырский район, сельское хозяйство, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, очамчырский район, сельское хозяйство, аудио
Главный четверг: Какубава о развитии сельского хозяйства в Очамчырском районе
11:00 07.04.2023 (обновлено: 11:49 07.04.2023)
О том, как в Очамчыре обстоят дела в сфере сельского хозяйства, в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия рассказал начальник ведомственного отдела администрации Очамчырского района Тенгиз Какубава.
Сельское хозяйство в районе развивается, отметил Какубава.
"Очамчырский район – аграрный. В последние два-три года люди обращаются к нам за выделением земельных участков под определенные культуры... Все идет по нарастающей", – сообщил глава отдела сельского хозяйства.
Подробности слушайте в аудиофайле.