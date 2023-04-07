https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/gudautskaya-prokuratura-podozrevaemykh-v-intsidente-na-lykhnashte-poka-net-1045140928.html

Гудаутская прокуратура: подозреваемых в инциденте на Лыхнаште пока нет

Гудаутская прокуратура: подозреваемых в инциденте на Лыхнаште пока нет

Жители Абхазии собрались в селе Лыхны, где неизвестный нанес бензопилой повреждения многовековой липе на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду. 07.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-07T13:10+0300

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2023-04-07T13:20+0300

в абхазии

прокуратура

гудаутский район

абхазия

лыхны

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Подозреваемых в вандализме на Лыхнашта пока нет, сказал журналистам прокурор Гудаутского района Эдуард Шамба.Неизвестный повредил вековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду. Глубина повреждений древней липы – от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила.

гудаутский район

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прокуратура, гудаутский район, абхазия, лыхны