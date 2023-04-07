https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/gudautskaya-prokuratura-podozrevaemykh-v-intsidente-na-lykhnashte-poka-net-1045140928.html
Гудаутская прокуратура: подозреваемых в инциденте на Лыхнаште пока нет
Гудаутская прокуратура: подозреваемых в инциденте на Лыхнаште пока нет
Жители Абхазии собрались в селе Лыхны, где неизвестный нанес бензопилой повреждения многовековой липе на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду. 07.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-07T13:10+0300
2023-04-07T13:10+0300
2023-04-07T13:20+0300
в абхазии
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Подозреваемых в вандализме на Лыхнашта пока нет, сказал журналистам прокурор Гудаутского района Эдуард Шамба.Неизвестный повредил вековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду. Глубина повреждений древней липы – от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила.
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прокуратура, гудаутский район, абхазия, лыхны
прокуратура, гудаутский район, абхазия, лыхны
Гудаутская прокуратура: подозреваемых в инциденте на Лыхнаште пока нет
13:10 07.04.2023 (обновлено: 13:20 07.04.2023)
Жители Абхазии собрались в селе Лыхны, где неизвестный нанес бензопилой повреждения многовековой липе на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Подозреваемых в вандализме на Лыхнашта пока нет, сказал журналистам прокурор Гудаутского района Эдуард Шамба.
"В данное время есть оперативный материал, опрошены все жители, живущие у Лыхнашты. Совместно с МВД, СГБ и прокуратурой проводится работа. Осмотр места происшествия уже проведен, и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", – подчеркнул он.
Неизвестный повредил вековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду. Глубина повреждений древней липы – от 15 до 20 сантиметров. Местные жители стянули ствол железными скобами в местах распила.