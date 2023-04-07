Круглый стол "Западные формы неонацизма в современном мире" прошел в Сухуме
© Foto / Дом Москвы Круглый стол на тему "Западные формы неонацизма в современном мире"
© Foto / Дом Москвы
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Круглый стол на тему "Западные формы неонацизма в современном мире" прошел 7 апрлея в "Доме Москвы" в Сухуме.
Мероприятие организовано культурным фондом "Платформа" при поддержке "Дома Москвы" в Сухуме и Ассоциации российских соотечественников Абхазии, в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в Битве за Кавказ.
Тема круглого стола отражает сегодняшние реалии и является очень серьезной, отметил исполнительный директор культурного фонда "Платформа", журналист Дмитрий Статейнов.
"То, что сейчас происходит в мире, те события, которые происходят на Украине - в бывшей советской республике, понесшей наиболее страшные потери во время Великой Отечественной войны, получилось теперь так что она сама стала жертвой нацизма. Измененное сознание людей под воздействием нацистских форм и методов привели к тому, что мы сейчас имеем. И об этом надо говорить, тема действительно актуальная, и мы понимаем, что это ниоткуда не появилось и никуда не денется, если не прилагать к этому усилий", - сказал советник посольства России в Абхазии Роман Татарка.
Участники круглого стола обсудили причины возникновения фашизма, корни неонацизма на Украине, возникновение националистических настроений в Грузии, противостояние в информационной войне, патриотическое воспитание молодежи, сбор доказательств военных преступлений неонацистов на Украине и многое другое.
Итогом работы круглого стола стала резолюция, согласно которой рекомендовано:
провести разработку и оказать поддержку молодежным патриотическим проектам с привлечением широкого круга общественности;
обеспечить поддержку СМИ и общественным организациям, деятельность которых направлена на борьбу с распространением фейков и фальсификацией истории;
выдвинуть кандидатуру из числа российских соотечественников Абхазии в состав Международного общественного трибунала по Украине при Общественной палате Р.