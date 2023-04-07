Круглый стол "Западные формы неонацизма в современном мире" прошел в Сухуме

"То, что сейчас происходит в мире, те события, которые происходят на Украине - в бывшей советской республике, понесшей наиболее страшные потери во время Великой Отечественной войны, получилось теперь так что она сама стала жертвой нацизма. Измененное сознание людей под воздействием нацистских форм и методов привели к тому, что мы сейчас имеем. И об этом надо говорить, тема действительно актуальная, и мы понимаем, что это ниоткуда не появилось и никуда не денется, если не прилагать к этому усилий", - сказал советник посольства России в Абхазии Роман Татарка.