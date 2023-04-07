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Культура Абхазии в Южной Осетии: песни и танцы

Культура Абхазии в Южной Осетии: песни и танцы

В столице Южной Осетии Цхинвале 5-6 апреля состоялись Дни культуры Абхазии. 07.04.2023, Sputnik Абхазия

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Для участия в мероприятиях в братскую республику направились труппа Абхазского Молодежного театра и Госансамбль песни и танца. Возглавлял делегацию министр культуры республики Даур Кове.Делегация из Абхазии во главе с министром культуры Дауром Кове встретилась в Цхинвале с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.Согласно указу президента Южной Осетии почетного звания "Заслуженный артист Республики Южная Осетия" были удостоены артисты Государственного Молодежного театра Абхазии – Аслан Еник, Фрида Лейба, Государственного ансамбля песни и танца Республики Абхазия – Илона Зухба, Илларион Герхелия, артисты абхазской эстрады –Хибла Мукба и Артур Лакрба.Алан Гаглоев также наградил министра культуры Абхазии Даура Кове орденом Почета.

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