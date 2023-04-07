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Культура Абхазии в Южной Осетии: песни и танцы
Культура Абхазии в Южной Осетии: песни и танцы
В столице Южной Осетии Цхинвале 5-6 апреля состоялись Дни культуры Абхазии. 07.04.2023, Sputnik Абхазия
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Для участия в мероприятиях в братскую республику направились труппа Абхазского Молодежного театра и Госансамбль песни и танца. Возглавлял делегацию министр культуры республики Даур Кове.Делегация из Абхазии во главе с министром культуры Дауром Кове встретилась в Цхинвале с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.Согласно указу президента Южной Осетии почетного звания "Заслуженный артист Республики Южная Осетия" были удостоены артисты Государственного Молодежного театра Абхазии – Аслан Еник, Фрида Лейба, Государственного ансамбля песни и танца Республики Абхазия – Илона Зухба, Илларион Герхелия, артисты абхазской эстрады –Хибла Мукба и Артур Лакрба.Алан Гаглоев также наградил министра культуры Абхазии Даура Кове орденом Почета.
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фото , мультимедиа, абхазия, южная осетия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, южная осетия, фото

Культура Абхазии в Южной Осетии: песни и танцы

13:40 07.04.2023
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НовостиTelegram
В столице Южной Осетии Цхинвале 5-6 апреля состоялись Дни культуры Абхазии.
Для участия в мероприятиях в братскую республику направились труппа Абхазского Молодежного театра и Госансамбль песни и танца. Возглавлял делегацию министр культуры республики Даур Кове.
Делегация из Абхазии во главе с министром культуры Дауром Кове встретилась в Цхинвале с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
Согласно указу президента Южной Осетии почетного звания "Заслуженный артист Республики Южная Осетия" были удостоены артисты Государственного Молодежного театра Абхазии – Аслан Еник, Фрида Лейба, Государственного ансамбля песни и танца Республики Абхазия – Илона Зухба, Илларион Герхелия, артисты абхазской эстрады –Хибла Мукба и Артур Лакрба.
Алан Гаглоев также наградил министра культуры Абхазии Даура Кове орденом Почета.
© Sputnik / Natalia Airiyan

Дни культуры Абхазии состоялись в Южной Осетии.

Дни культуры Абхазии состоялись в Южной Осетии. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Natalia Airiyan

Дни культуры Абхазии состоялись в Южной Осетии.

© Sputnik / Natalia Airiyan

На протяжении двух дней зрители знакомились с театральным, песенным и танцевальным искусством республики.

На протяжении двух дней зрители знакомились с театральным, песенным и танцевальным искусством республики. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Natalia Airiyan

На протяжении двух дней зрители знакомились с театральным, песенным и танцевальным искусством республики.

© Sputnik / Natalia Airiyan

Свое мастерство показали Госансамбль песни и танца Республики Абхазия и звезды абхазской эстрады.

Свое мастерство показали Госансамбль песни и танца Республики Абхазия и звезды абхазской эстрады. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Natalia Airiyan

Свое мастерство показали Госансамбль песни и танца Республики Абхазия и звезды абхазской эстрады.

© Sputnik / Natalia Airiyan

Со сцены прозвучали традиционные абхазские песни.

Со сцены прозвучали традиционные абхазские песни. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Natalia Airiyan

Со сцены прозвучали традиционные абхазские песни.

© Sputnik / Natalia Airiyan

Выступления артистов дополняла красивая национальная одежда.

Выступления артистов дополняла красивая национальная одежда. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Natalia Airiyan

Выступления артистов дополняла красивая национальная одежда.

© Sputnik / Natalia Airiyan

Не обошлось и без искрометных абхазских танцев.

Не обошлось и без искрометных абхазских танцев. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Natalia Airiyan

Не обошлось и без искрометных абхазских танцев.

© Sputnik / Natalia Airiyan

Певцы абхазской эстрады также порадовали зрителей своими выступлениями.

Певцы абхазской эстрады также порадовали зрителей своими выступлениями. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Natalia Airiyan

Певцы абхазской эстрады также порадовали зрителей своими выступлениями.

© Sputnik / Natalia Airiyan

Артисты вынесли на сцену флаги Абхазии, России и Южной Осетии в знак дружбы между народами.

Артисты вынесли на сцену флаги Абхазии, России и Южной Осетии в знак дружбы между народами. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Natalia Airiyan

Артисты вынесли на сцену флаги Абхазии, России и Южной Осетии в знак дружбы между народами.

© Sputnik / Natalia Airiyan

Зрители с удовольствием поддерживали выступления абхазских певцов и танцоров.

Зрители с удовольствием поддерживали выступления абхазских певцов и танцоров. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Natalia Airiyan

Зрители с удовольствием поддерживали выступления абхазских певцов и танцоров.

© Sputnik / Natalia Airiyan

Президент Южной Осетии присвоил почетное звание "Заслуженный артист Республики Южная Осетия" абхазским артистам.

Президент Южной Осетии присвоил почетное звание &quot;Заслуженный артист Республики Южная Осетия&quot; абхазским артистам. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Natalia Airiyan

Президент Южной Осетии присвоил почетное звание "Заслуженный артист Республики Южная Осетия" абхазским артистам.

© Sputnik / Natalia Airiyan

Министр культуры Абхазии Даур Кове удостоился ордена Почета.

Министр культуры Абхазии Даур Кове удостоился ордена Почета. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Natalia Airiyan

Министр культуры Абхазии Даур Кове удостоился ордена Почета.

© Sputnik / Natalia Airiyan

Выступление Госансамбля песни и танца Абхазии и звезд абхазской эстрады вызвали продолжительные овации зрителей.

Выступление Госансамбля песни и танца Абхазии и звезд абхазской эстрады вызвали продолжительные овации зрителей. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Natalia Airiyan

Выступление Госансамбля песни и танца Абхазии и звезд абхазской эстрады вызвали продолжительные овации зрителей.

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