Культура Абхазии в Южной Осетии: песни и танцы

Для участия в мероприятиях в братскую республику направились труппа Абхазского Молодежного театра и Госансамбль песни и танца. Возглавлял делегацию министр культуры республики Даур Кове.Делегация из Абхазии во главе с министром культуры Дауром Кове встретилась в Цхинвале с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.Согласно указу президента Южной Осетии почетного звания "Заслуженный артист Республики Южная Осетия" были удостоены артисты Государственного Молодежного театра Абхазии – Аслан Еник, Фрида Лейба, Государственного ансамбля песни и танца Республики Абхазия – Илона Зухба, Илларион Герхелия, артисты абхазской эстрады –Хибла Мукба и Артур Лакрба.Алан Гаглоев также наградил министра культуры Абхазии Даура Кове орденом Почета.
В столице Южной Осетии Цхинвале 5-6 апреля состоялись Дни культуры Абхазии.
Для участия в мероприятиях в братскую республику направились труппа Абхазского Молодежного театра и Госансамбль песни и танца. Возглавлял делегацию министр культуры республики Даур Кове.
Делегация из Абхазии во главе с министром культуры Дауром Кове встретилась в Цхинвале с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
Согласно указу президента Южной Осетии почетного звания "Заслуженный артист Республики Южная Осетия" были удостоены артисты Государственного Молодежного театра Абхазии – Аслан Еник, Фрида Лейба, Государственного ансамбля песни и танца Республики Абхазия – Илона Зухба, Илларион Герхелия, артисты абхазской эстрады –Хибла Мукба и Артур Лакрба.
Алан Гаглоев также наградил министра культуры Абхазии Даура Кове орденом Почета.