Операция по спасению: как пытаются сохранить древнюю липу в Лыхны
22:03 07.04.2023 (обновлено: 23:01 07.04.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Многовековое дерево повредили на исторической поляне в селе Лыхны
© Sputnik / Томас Тхайцук
Жители села Лыхны обнаружили повреждения от бензопилы на стволе древней липы на исторической поляне Лыхнашта днем 5 апреля.
О том, как экологи и жители страны попытались спасти дерево, какие методы они при этом использовали, как к произошедшему отнеслось общество, какое поручение дал президент Абхазии правоохранительным органам, читайте в материале Бадри Есиава.
Не липовое сплочение
Новость о том, что неизвестный попытался спилить липу на исторической поляне в селе Лыхны, шокировала всю страну. Инцидент произошел вечером 5 апреля, обнаружили повреждения на дереве днем позже. Весть о случившемся разнеслась по всем социальным сетям. Сотни людей приехали в село, в том числе премьер-министр Алксандр Анкваб, руководство района, СГБ и МВД. Они пробыли там до поздней ночи.
Жители близлежащих к поляне домов вспомнили, что слышали звуки работающей бензопилы на протяжении примерно 40 минут, но они даже представить не могли, что кто-то покусился на сакральное для всей Абхазии дерево. С утра пятницы, 7 апреля люди вновь стали собираться у дерева. На место приехали не только гудаутцы, но и жители других городов и районов страны.
Атмосфера на исторической поляне, где не раз свершалась судьба абхазского народа, вновь была тревожной и печальной. Возмущенные люди не сдерживались в выражениях в адрес вредителя. Словесно "досталось" ему и его близким родственникам.
Сложно представить, что огорченные люди могли сделать с этим человеком, если он каким-то образом оказался бы в тот момент рядом. Хотя некоторые не исключали вероятности, что он находится среди них и со стороны наблюдает за происходящим. Верить в это не особо хотелось.
В своем обращении к собравшимся председатель Совета старейшин села Лыхны Валико Гобечия назвал случившееся диверсией и предложил добровольно сдаться милиции тому, кто ее совершил. Присутствующие с ним согласились.
Конкретных предположений о том, кто поднял руку на святыню, расположенную всего в нескольких десятках метрах от лыхнынского храма VIII-Х веков и развалин резиденций абхазских князей, ни от кого не прозвучало. Правоохранительные органы намерены завести уголовные дело, и им еще предстоит это выяснить. Подозреваемых у них пока нет.
Версий, почему преступник мог на это пойти, было немало. Доминирует среди них версия о преследовании политических мотивов провокационного характера и стремлении разобщить народ страны.
Даже, если это и правда, добиться такого результата ему явно не удалось. В "миссии" по спасению липы объединились все, и каждый делал то, что в его силах.
Экстренная помощь
После долгих обсуждений, как все-таки помочь дереву, взялись за дело. Предварительно в ствол липы вбили железные скобы, чтобы она не свалилась. Глубина "ран" достигает от 15 до 20 сантиметров. Некоторые обратили внимание на то, как ровно были нанесены повреждения вокруг ствола и пришли к выводу, что это сделал взрослый мужчина, хорошо владеющий бензопилой и в трезвом состоянии.
По совету главного лесничего Рицинского национального парка Тенгиза Джергения, из молодых черенков липы сделали, так называемые, "мостики", которые соединяют нижнюю часть липы с верхней. По этой методике питательные вещества будут распределяться по всему стволу. По крайней мере, есть такая надежда.
Сотрудники милиции огородили липу лентой. В таком состоянии она представляет опасность и в любой момент может свалиться.
Примерно к 15:00 в Лыхнашта приехал вице-президент Академии наук Абхазии, заслуженный деятель наук Сергей Бебия вместе с коллегами. Они с помощью приростного бурава взяли пробы липы для определения ее возраста. Пока результаты не готовы, но Бебия считает, что этому дереву не менее 250 лет.
Ученые также привезли с собой садовый вар. Этот компонент, напоминающий воск и обладающий эластичностью, предназначен для дезинфекции повреждения, он не пропускает бактерии, вредителей и влагу.
Липа в высоту около 15 метров. В окружности 6,3 метра. В нанесении садового вара на повреждения с учетом размеров липы нужно было много рук и их оказалось достаточно. К решению этой задачи подключились не только ученые, но и крестьяне, милиционеры, молодежь. После того, как нанесли первый слой "мази", в разрезы на стволе вложили кору и снова замазали садовым варом.
Во второй половине дня в Лыхнаште снова заработала бензопила. В этот раз во благо. Для снижения веса липы и нагрузки на ее ствол спилили несколько крупных сухих веток.
К 15:30 приехала бетономешалка. Дело в том, что в липе огромное дупло и с годами в ее стволе образовалась пустота. В это дупло поместили конструкцию округлой формы из арматуры и железных прутьев. Затем, туда залили около пяти кубов бетона. На этом спасательная "операция" была завершена.
Теракт и провокации
На место происшествия прибыли президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, генпрокурор Адгур Агрба, министр внутренних дел Вальтер Бутба, а также члены правительства.
Они осмотрели дерево и поинтересовались у экологов, какие меры предприняты. Специалисты рассказали о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать. Главный эколог страны Роман Дбар уточнил, что необходимо еще больше облегчить дерево и срезать сухие ветки.
Он также посоветовал собрать наиболее опытных колеровщиков деревьев – около 5-6 человек, которые смогли бы сделать вставки в ствол из черенков. Это нужно для подпитки дерева в период соковыделения. Эти вставки нужно будет сделать через каждые пять сантиметров вокруг ствола дерева. Всего их понадобится примерно 150 штук.
Президент Абхазии провел совещание с руководителями правоохранительных органов в здании администрации села Лыхны. Случившееся он назвал терактом и провокацией. Бжания поручил профильным органам раскрыть это дело в ближайшее время и выразил уверенность в их высокой компетенции, которая будет этому способствовать.
Шок и боль
Первым повреждения на дереве заметил жокей конноспортивной команды из села Лыхны Сатбей Пилия. Он признался, что увиденное его ввергло в шок.
"Сначала мы подумали, что это царапины, но потом обошли дерево и поняли, что это порез. Сразу сообщили главе администрации села. Люди быстро стали собираться здесь и стали обсуждать причину произошедшего, но ее пока не выяснили. Если честно, мне было очень обидно", - поделился он.
Пилия добавил, что его дед и отец рассказывали ему о значимости Лыхнашты и о том, какие судьбоносные решения здесь принимались. Сам он в детстве не раз взбирался на это дерево и вместе с друзьями отдыхал в его тени.
Жрец Борис Кутелиа приехал в Лыхны из Сухума вместе со жрецами из Ткучарла и Очамчыры. Он отметил, что произошедшее лишило его сна.
"Как мне кажется, человек, который это сделал, небольшого ума, но "режиссер" содеянного, вероятно, с большим умом. Не один человек это сделал. Их было несколько", - предположил Камлиа.
Глава администрации села Лыхны Джансух Чкотуа вспомнил в беседе с корреспондентами Sputnik, как в детстве приходил к этой липе и играл с друзьями.
"Мы приходили сюда после школы. Играли в футбол, отдыхали под этим деревом. У нас всегда было уважительное отношение к этому место. Если видели, что кто-то насорил, могли сами за ним убрать", - сказал Чкотуа.
Председатель Совета старейшин села Лыхны Валико Гобечия подчеркнул, что история всех жителей села неразрывно связана с этим местом. В Лыхнашта ежегодно проводятся традиционные праздники, там тренируются местные конники, собираются крестьяне.
"Мы все смотрим на это дерево, как на часть нашей богатой истории. Не только лыхнынцы так относятся к ней, но и вся Абхазия. Нормальный человек такого не сделал бы. Он явно желает плохое для Абхазии. Нам больно до глубины души", - сказал Гобечия.
Он объяснил, что присутствие вблизи этого дерева требует следования определенным правилам поведения, запрещается говорить "крепкие" слова или же вести себя неподобающим образом.