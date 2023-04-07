https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/pokushenie-na-svyatoe-kto-izuvechil-lipu-na-lykhnashte-i-kak-ee-spasti-1045158289.html

Покушение на святое: кто изувечил липу на Лыхнаште и как ее спасти

Покушение на святое: кто изувечил липу на Лыхнаште и как ее спасти

На исторической поляне Лыхнашта 6 апреля обнаружили изувеченной одну из трех древних лип. 07.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-07T22:30+0300

2023-04-07T22:30+0300

2023-04-07T22:30+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

лыхны

гудаутский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/07/1045159329_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d7049fec6fd3be2324e6645cd9adb360.jpg

Кто-то пропилил всю окружность дерева глубиной 15-20 сантиметров. С утра 7 апреля на месте инцидента собрались люди.Экологи дают мало шансов, что липу удастся спасти, но предпринимают все необходимые меры - на поврежденные участки нанесли садовый воск и антисептик, пропил в дереве замазали садовым варом и сверху проложили свежей корой, дупло в сердцевине залили цементом. Позже на Лыхнашту приехал президент Аслан Бжания.

абхазия

лыхны

гудаутский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, лыхны, гудаутский район, видео