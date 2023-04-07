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Покушение на святое: кто изувечил липу на Лыхнаште и как ее спасти
Покушение на святое: кто изувечил липу на Лыхнаште и как ее спасти
На исторической поляне Лыхнашта 6 апреля обнаружили изувеченной одну из трех древних лип. 07.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-07T22:30+0300
2023-04-07T22:30+0300
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Кто-то пропилил всю окружность дерева глубиной 15-20 сантиметров. С утра 7 апреля на месте инцидента собрались люди.Экологи дают мало шансов, что липу удастся спасти, но предпринимают все необходимые меры - на поврежденные участки нанесли садовый воск и антисептик, пропил в дереве замазали садовым варом и сверху проложили свежей корой, дупло в сердцевине залили цементом. Позже на Лыхнашту приехал президент Аслан Бжания.
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видео, мультимедиа, абхазия, лыхны, гудаутский район, видео
видео, мультимедиа, абхазия, лыхны, гудаутский район, видео
Покушение на святое: кто изувечил липу на Лыхнаште и как ее спасти
На исторической поляне Лыхнашта 6 апреля обнаружили изувеченной одну из трех древних лип.
Кто-то пропилил всю окружность дерева глубиной 15-20 сантиметров.
С утра 7 апреля на месте инцидента собрались люди.
Экологи дают мало шансов, что липу удастся спасти, но предпринимают все необходимые меры - на поврежденные участки нанесли садовый воск и антисептик, пропил в дереве замазали садовым варом и сверху проложили свежей корой, дупло в сердцевине залили цементом.
Позже на Лыхнашту приехал президент Аслан Бжания.