https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/sezon-konkursa-bolshaya-peremena-nachalsya-v-rossii-dlya-inostrannykh-shkolnikov-1045126349.html
Сезон конкурса "Большая перемена" начался в России для иностранных школьников
Сезон конкурса "Большая перемена" начался в России для иностранных школьников
Конкурс - флагманский проект Российского движение детей и молодежи "Движение Первых", соорганизатором - Росмолодежь, проводится при поддержке Минобразования... 07.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-07T09:35+0300
2023-04-07T09:35+0300
2023-04-07T09:35+0300
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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Сезон всероссийского конкурса "Большая перемена" начался для иностранных школьников, регистрация открыта на платформе до 15 мая.Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия – страна возможностей". Международный трек "Большой перемены" проходит при поддержке Россотрудничества.Конкурс проходит по 12 тематическим направлениям: Оценивать будут навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, способность работать с большими объемами информации, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление.Финал пройдет в формате трехнедельной смены в Международном детском центре "Артек". По итогам финала иностранные граждане, которые окажутся победителями, смогут обучаться в российских вузах на бюджетной основе. А также станут участниками программы молодежного туризма "Больше, чем путешествие".Всероссийский конкурс "Большая перемена" проводится с 2020 года.
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россотрудничество, россотрудничество в абхазии, образование, россия
россотрудничество, россотрудничество в абхазии, образование, россия
Сезон конкурса "Большая перемена" начался в России для иностранных школьников
Конкурс - флагманский проект Российского движение детей и молодежи "Движение Первых", соорганизатором - Росмолодежь, проводится при поддержке Минобразования России.
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Сезон всероссийского конкурса "Большая перемена" начался для иностранных школьников, регистрация открыта на платформе до 15 мая.
Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия – страна возможностей". Международный трек "Большой перемены" проходит при поддержке Россотрудничества.
В новом сезоне принимают участие и граждане иностранных государств, свободно владеющие русским языком, а также граждане, имеющие 2 гражданства или россияне, постоянно обучающиеся за пределами России.
Конкурс проходит по 12 тематическим направлениям:
наука и технологии ("Создавай будущее!"),
искусство и творчество ("Твори!"),
журналистика и новые медиа ("Расскажи о главном!"),
добровольчество ("Делай добро!"),
историческая память ("Помни!"),
здоровый образ жизни ("Будь здоров!"),
экология ("Сохраняй природу!"),
урбанистика ("Меняй мир вокруг!"),
путешествия и туризм ("Познавай Россию!"),
развитие образовательных технологий ("Открывай новое!"),
молодежное предпринимательство ("Предпринимай!"),
государственная оборона и безопасность ("Служи Отечеству!").
Оценивать будут навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, способность работать с большими объемами информации, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление.
Финал пройдет в формате трехнедельной смены в Международном детском центре "Артек". По итогам финала иностранные граждане, которые окажутся победителями, смогут обучаться в российских вузах на бюджетной основе. А также станут участниками программы молодежного туризма "Больше, чем путешествие".
Всероссийский конкурс "Большая перемена" проводится с 2020 года.