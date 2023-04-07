https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/sezon-konkursa-bolshaya-peremena-nachalsya-v-rossii-dlya-inostrannykh-shkolnikov-1045126349.html

Сезон конкурса "Большая перемена" начался в России для иностранных школьников

Сезон конкурса "Большая перемена" начался в России для иностранных школьников

Конкурс - флагманский проект Российского движение детей и молодежи "Движение Первых", соорганизатором - Росмолодежь, проводится при поддержке Минобразования... 07.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-07T09:35+0300

2023-04-07T09:35+0300

2023-04-07T09:35+0300

россотрудничество

россотрудничество в абхазии

образование

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102664/00/1026640089_0:195:2946:1852_1920x0_80_0_0_f81389eba9f18611febf6abac663f9ef.jpg

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Сезон всероссийского конкурса "Большая перемена" начался для иностранных школьников, регистрация открыта на платформе до 15 мая.Конкурс входит в линейку президентской платформы "Россия – страна возможностей". Международный трек "Большой перемены" проходит при поддержке Россотрудничества.Конкурс проходит по 12 тематическим направлениям: Оценивать будут навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, способность работать с большими объемами информации, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление.Финал пройдет в формате трехнедельной смены в Международном детском центре "Артек". По итогам финала иностранные граждане, которые окажутся победителями, смогут обучаться в российских вузах на бюджетной основе. А также станут участниками программы молодежного туризма "Больше, чем путешествие".Всероссийский конкурс "Большая перемена" проводится с 2020 года.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россотрудничество, россотрудничество в абхазии, образование, россия