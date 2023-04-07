https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/simvol-stoykosti-i-dukha-kakoe-znachenie-imeet-lykhnenskaya-lipa-dlya-abkhazov-1045133131.html

Символ стойкости и духа: какое значение имеет лыхненская липа для абхазов

Символ стойкости и духа: какое значение имеет лыхненская липа для абхазов

Издревле у абхазов были особо почитаемые деревья, которые считались священными. К ним относятся липа, орех, граб, тис, дуб, бук и другие. Под священными... 07.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-07T14:15+0300

2023-04-07T14:15+0300

2023-04-07T14:15+0300

лыхны

в абхазии

гудаутский район

история

абхазия

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Какое значение имела лыхненская липа, которую повредили неизвестные, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikУ каждого народа есть символы, с которыми ассоциируются те или иные исторические события. Одним из таких символов для абхазов были и остаются три липы, которые растут на исторической Лыхненской поляне. По словам историка Аслана Авидзба, эти деревья были свидетелями важных для абхазского народа событий.Одно из таких событий – знаменитое Лыхненское восстание 1866 года. Тогда генерал Коньяр изъявил абхазам волю русского царя. Он сказал, что царь отменил крепостное право и дарует свободу всем крестьянам, в том числе и абхазам, и теперь они могут выкупать свои земли. Крестьяне возмутились и ответили посланнику царя, что абхазы никогда не были крепостными зависимыми, и никто не может даровать им свободу, которую у них никто и не отнимал. А земли, которые им предлагают выкупить, принадлежат им испокон веков, и они не собираются выкупать то, что принадлежит им по праву. Посланник трижды повторил волю царя, а когда он в четвертый раз попытался сказать, один из абхазов, сидевший на липе, выстрелил в Коньяра и сразил насмерть. Так началась перестрелка, которая переросла в Лыхненское восстание. Оно было жестоко подавлено. Многие участники восстания оказались в тюрьмах, но самое трагическое последствие тех событий – махаджирство.Почти через полвека на Лыхненской поляне произошло другое историческое событие – собрание представителей абхазского народа после начала Первой мировой войны. Здесь же сформировались подразделения, которые позже назовут знаменитой “Абхазской сотней”.Лыхненский сход и первый конгрессВо второй половине ХХ века практически каждые 10 лет массовыми выступлениями абхазский народ высказывал недовольство бесправным положением на своей земле и притеснениями со стороны грузин.18 марта 1989 года на Лыхнаште собрались более 36 тысяч человек. На сходе было выдвинуто предложение о выходе Абхазии из состава Грузии и восстановлении ее в статусе союзной республики.На Лыхненской поляне в октябре 1992 года был образован Всемирный абхазо-абазинский конгресс. Это событие происходило в непростое для абхазского народа время – в разгар Отечественной войны.Символ стойкостиДля жителей Абхазии лыхненская липа стала символом духа и стойкости народа. На лыхненской поляне произрастают три таких символа. Несколько лет назад в одну из лип, которая растет в центре поляны, ударила молния. По словам одного из старейшин Гудаутского района Роланда Зантария, тогда у местных властей не поднялась рука срубить историческое дерево, хотя оно было обречено на гибель.Сам Роланд 10 лет назад посадил две молодые липы возле княжеского дворца на Лыхнаште. По мнению старца, попытка срубить многовековое дерево, с которым связана историческая память, – большой грех.Акт вандализма, совершенный на святом для каждого абхаза месте, осудил президент страны Аслан Бжания. Он поручил правоохранительным органам предпринять все меры по установлению лиц, причастных к преступлению.Общественность назвала диверсией факт повреждения многовековой липы в селе Лыхны и предложила добровольно сдаться милиции тому, кто совершил это действие.Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, здесь родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы и все еще проводятся разные спортивные и культурные мероприятия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220726/1019217026.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200728/pervaya-mirovaya-vojna-i-abxazskaya-sotnya-1024606574.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20160318/1017585741.html

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лыхны, гудаутский район, история, абхазия