https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/spetsialisty-nazvali-sposob-sokhraneniya-povrezhdennoy-v-lykhny-mnogovekovoy-lipy-1045135457.html

Специалисты назвали способ сохранения поврежденной в Лыхны многовековой липы

Специалисты назвали способ сохранения поврежденной в Лыхны многовековой липы

Жители Абхазии собрались в селе Лыхны, где неизвестный нанес бензопилой повреждения многовековой липе на исторической поляне Лыхнашта. 07.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-07T11:50+0300

2023-04-07T11:50+0300

2023-04-07T12:10+0300

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лыхны

гудаутский район

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Экологи и лесничие рассматривают возможность спасения поврежденной накануне липы на исторической поляне в Лыхны.Как рассказал главный лесничий Рицинского национального парка Тенгиз Джергения, можно из молодых черенков дерева сделать "мостики", которые будут прикреплены от нижней части дерева к верхней.По словам Джергения, такая методика, конечно, не гарантирует выживания дерева, но не исключено, что она может помочь.Диаметр дерева составляет более пяти метров, длина окружности ствола липы - 6,3 метра. Жители Абхазии собрались в селе Лыхны, где неизвестный нанес бензопилой повреждения многовековой липе на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду.

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