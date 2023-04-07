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Специалисты назвали способ сохранения поврежденной в Лыхны многовековой липы
Специалисты назвали способ сохранения поврежденной в Лыхны многовековой липы
Жители Абхазии собрались в селе Лыхны, где неизвестный нанес бензопилой повреждения многовековой липе на исторической поляне Лыхнашта. 07.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-07T11:50+0300
2023-04-07T11:50+0300
2023-04-07T12:10+0300
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Экологи и лесничие рассматривают возможность спасения поврежденной накануне липы на исторической поляне в Лыхны.Как рассказал главный лесничий Рицинского национального парка Тенгиз Джергения, можно из молодых черенков дерева сделать "мостики", которые будут прикреплены от нижней части дерева к верхней.По словам Джергения, такая методика, конечно, не гарантирует выживания дерева, но не исключено, что она может помочь.Диаметр дерева составляет более пяти метров, длина окружности ствола липы - 6,3 метра. Жители Абхазии собрались в селе Лыхны, где неизвестный нанес бензопилой повреждения многовековой липе на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду.
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лыхны, гудаутский район, абхазия, экология
лыхны, гудаутский район, абхазия, экология
Специалисты назвали способ сохранения поврежденной в Лыхны многовековой липы
11:50 07.04.2023 (обновлено: 12:10 07.04.2023)
Жители Абхазии собрались в селе Лыхны, где неизвестный нанес бензопилой повреждения многовековой липе на исторической поляне Лыхнашта.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Экологи и лесничие рассматривают возможность спасения поврежденной накануне липы на исторической поляне в Лыхны.
Как рассказал главный лесничий Рицинского национального парка Тенгиз Джергения, можно из молодых черенков дерева сделать "мостики", которые будут прикреплены от нижней части дерева к верхней.
"Эту методику можно сравнить с колировкой. То есть "мостики" из черенков будут передавать питательные вещества из нижней части в верхнюю в период сокодвижения", – отметил он.
По словам Джергения, такая методика, конечно, не гарантирует выживания дерева, но не исключено, что она может помочь.
Диаметр дерева составляет более пяти метров, длина окружности ствола липы - 6,3 метра.
Жители Абхазии собрались в селе Лыхны, где неизвестный нанес бензопилой повреждения многовековой липе на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду.