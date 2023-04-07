https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/ugolovnoe-delo-mogut-zavesti-po-faktu-povrezhdeniya-mnogovekovoy-lipy-na-lykhnashte-1045131928.html
Уголовное дело могут завести по факту повреждения многовековой липы на Лыхнаште
Уголовное дело могут завести по факту повреждения многовековой липы на Лыхнаште
Неизвестный повредил бензопилой многовековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду, 5 апреля. 07.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-07T10:15+0300
2023-04-07T10:15+0300
2023-04-07T12:10+0300
в абхазии
лыхны
гудаутский район
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мвд абхазии
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Правоохранительные органы могут завести уголовное дело по факту повреждения многовековой липы в селе Лыхны, сказал начальник Гудаутского ОВД Зосма Гицба.По словам Гицба, произошедшее вероятно будет квалифицироваться как вандализм, за который может последовать уголовная ответственность.Он добавил, что к расследованию произошедшего подключены все правоохранительные службы страны, так как место, где произошел этот инцидент, и само дерево обладают исторической значимостью для Абхазии.
лыхны
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лыхны, гудаутский район, вандализм, абхазия, мвд абхазии
лыхны, гудаутский район, вандализм, абхазия, мвд абхазии
Уголовное дело могут завести по факту повреждения многовековой липы на Лыхнаште
10:15 07.04.2023 (обновлено: 12:10 07.04.2023)
Неизвестный повредил бензопилой многовековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду, 5 апреля.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Правоохранительные органы могут завести уголовное дело по факту повреждения многовековой липы в селе Лыхны, сказал начальник Гудаутского ОВД Зосма Гицба.
"Мы выехали на место, всех опросили и проводятся следственные мероприятия. Материал собран. Квалификацию этого дела еще предстоит определить совместно с прокуратурой. Скорее всего, будет заведено уголовное дело", – отметил он.
По словам Гицба, произошедшее вероятно будет квалифицироваться как вандализм, за который может последовать уголовная ответственность.
Он добавил, что к расследованию произошедшего подключены все правоохранительные службы страны, так как место, где произошел этот инцидент, и само дерево обладают исторической значимостью для Абхазии.