https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/ugolovnoe-delo-mogut-zavesti-po-faktu-povrezhdeniya-mnogovekovoy-lipy-na-lykhnashte-1045131928.html

Уголовное дело могут завести по факту повреждения многовековой липы на Лыхнаште

Уголовное дело могут завести по факту повреждения многовековой липы на Лыхнаште

Неизвестный повредил бензопилой многовековую липу на исторической поляне Лыхнашта вечером в среду, 5 апреля. 07.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-07T10:15+0300

2023-04-07T10:15+0300

2023-04-07T12:10+0300

в абхазии

лыхны

гудаутский район

вандализм

абхазия

мвд абхазии

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Правоохранительные органы могут завести уголовное дело по факту повреждения многовековой липы в селе Лыхны, сказал начальник Гудаутского ОВД Зосма Гицба.По словам Гицба, произошедшее вероятно будет квалифицироваться как вандализм, за который может последовать уголовная ответственность.Он добавил, что к расследованию произошедшего подключены все правоохранительные службы страны, так как место, где произошел этот инцидент, и само дерево обладают исторической значимостью для Абхазии.

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лыхны, гудаутский район, вандализм, абхазия, мвд абхазии