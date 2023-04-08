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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/do-370-ukrainskikh-soldat-unichtozheno-na-donetskom-napravlenii-1045165768.html
До 370 украинских солдат уничтожено на донецком направлении
До 370 украинских солдат уничтожено на донецком направлении
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. 08.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-08T14:25+0300
2023-04-08T14:33+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 370 украинских военнослужащих и наемников, три БМП и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
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украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф

До 370 украинских солдат уничтожено на донецком направлении

14:25 08.04.2023 (обновлено: 14:33 08.04.2023)
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVУкраинские солдаты
Украинские солдаты - Sputnik Абхазия, 1920, 08.04.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
СУХУМ, 8 апр - Sputnik. На донецком направлении российские войска за сутки уничтожили до 370 украинских военнослужащих и наемников, три БМП и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 110 военнослужащих.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.
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