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Герия о жуке-цветоеде в Абхазии: нашествия нет, но игнорировать нельзя

Герия о жуке-цветоеде в Абхазии: нашествия нет, но игнорировать нельзя

Начальник службы защиты растений Минсельхоза республики Владимир Герия в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию с появлением жука-цветоеда в Абхазии. 08.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-08T18:05+0300

2023-04-08T18:05+0300

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Герия о жуке-цветоеде в Абхазии: нашествия нет, но игнорировать нельзя Герия о жуке-цветоеде в Абхазии: нашествия нет, но игнорировать нельзя

Информации о нашествии жука нет, но есть локальные места, сказал Герия в беседе на радио."Жук-цветоед, поедая цветок, представляет большую угрозу для большого количества растений. В связи с потеплением будут вспышки, игнорировать их нельзя, надо приложить усилия для уничтожения. Насекомое в природе в одном поколении. Появляется в начале весны, цикл его развития связан с цветущими растениями. Обильное цветение привлекает летающего жука. Он уничтожает бутон и соцветие, в результате растение не плодоносит. С ним бороться химическим способом невозможно, так как это период медоноса, работы пчел, и любое химически активное вещество смертельно для пчел", – сказал Герия.Начальник службы защиты растений Минсельхоза рассказал, как возможно предотвратить появление жука и какие ловушки существуют, когда жук уже активно летает.

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