https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/geriya-o-zhuke-tsvetoede-v-abkhazii-nashestviya-net-no-ignorirovat-nelzya--1045140017.html
Герия о жуке-цветоеде в Абхазии: нашествия нет, но игнорировать нельзя
Герия о жуке-цветоеде в Абхазии: нашествия нет, но игнорировать нельзя
Начальник службы защиты растений Минсельхоза республики Владимир Герия в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию с появлением жука-цветоеда в Абхазии. 08.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-08T18:05+0300
2023-04-08T18:05+0300
2023-04-08T18:21+0300
радио
подкасты
борьба с вредителями в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/07/1045139850_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_8c7fcf7e7c0f90bf219569b0ed3e2cac.jpg
Герия о жуке-цветоеде в Абхазии: нашествия нет, но игнорировать нельзя
Герия о жуке-цветоеде в Абхазии: нашествия нет, но игнорировать нельзя
Информации о нашествии жука нет, но есть локальные места, сказал Герия в беседе на радио."Жук-цветоед, поедая цветок, представляет большую угрозу для большого количества растений. В связи с потеплением будут вспышки, игнорировать их нельзя, надо приложить усилия для уничтожения. Насекомое в природе в одном поколении. Появляется в начале весны, цикл его развития связан с цветущими растениями. Обильное цветение привлекает летающего жука. Он уничтожает бутон и соцветие, в результате растение не плодоносит. С ним бороться химическим способом невозможно, так как это период медоноса, работы пчел, и любое химически активное вещество смертельно для пчел", – сказал Герия.Начальник службы защиты растений Минсельхоза рассказал, как возможно предотвратить появление жука и какие ловушки существуют, когда жук уже активно летает.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/07/1045139850_90:0:1867:1333_1920x0_80_0_0_82f1f15b247df7049faea57bf2811bf3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, борьба с вредителями в абхазии, аудио
подкасты, борьба с вредителями в абхазии, аудио
Герия о жуке-цветоеде в Абхазии: нашествия нет, но игнорировать нельзя
18:05 08.04.2023 (обновлено: 18:21 08.04.2023)
Начальник службы защиты растений Минсельхоза республики Владимир Герия в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию с появлением жука-цветоеда в Абхазии.
Информации о нашествии жука нет, но есть локальные места, сказал Герия в беседе на радио.
"Жук-цветоед, поедая цветок, представляет большую угрозу для большого количества растений. В связи с потеплением будут вспышки, игнорировать их нельзя, надо приложить усилия для уничтожения. Насекомое в природе в одном поколении. Появляется в начале весны, цикл его развития связан с цветущими растениями. Обильное цветение привлекает летающего жука. Он уничтожает бутон и соцветие, в результате растение не плодоносит. С ним бороться химическим способом невозможно, так как это период медоноса, работы пчел, и любое химически активное вещество смертельно для пчел", – сказал Герия.
Начальник службы защиты растений Минсельхоза рассказал, как возможно предотвратить появление жука и какие ловушки существуют, когда жук уже активно летает.