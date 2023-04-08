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Начальник "Управления образования" Сухума: в школах было много "мертвых душ"
Начальник "Управления образования" Сухума: в школах было много "мертвых душ"
СУХУМ, 8 апр - Sputnik. В школах Сухума было очень много "мертвых душ", рассказала начальник муниципального учреждения администрации "Управление образования"... 08.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-08T19:27+0300
2023-04-08T19:27+0300
2023-04-08T19:27+0300
в абхазии
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сухум
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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. В школах Сухума было очень много "мертвых душ", рассказала начальник муниципального учреждения администрации "Управление образования" Астанда Таркил.По ее словам, в течение двух лет работу сухумских школ и дошкольных учреждений поэтапно приводили в соответствие с законодательством. Управление образования было ликвидировано и создана новая структура - МУ администрации. Реорганизация не коснулась наименования школ, в ее рамках были узаконены кадровые вопросы, выявлены нарушения.Таркил также объяснила, почему к названиям столичных школ добавили слово "филиал", что вызвало обеспокоенность у общественности. Как уточнила юрист администрации города Стелла Лолуа, подведомственные учреждения муниципального учреждения администрации Сухума "Управление образования" - средние школы, дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования. "Мы не преследовали и не могли преследовать цели лишить исторического наследия, исторической памяти средние школы. Наоборот, правовая основа деятельности и Управления образования, и наших филиалов, в настоящее время полностью соответствует действующему законодательству Республики Абхазия", - отметила Лолуа.
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образование, министерство образования и науки абхазии, сухум, абхазия, администрация города сухум
образование, министерство образования и науки абхазии, сухум, абхазия, администрация города сухум
СУХУМ, 8 апр - Sputnik.
В школах Сухума было очень много "мертвых душ", рассказала
начальник муниципального учреждения администрации "Управление образования" Астанда Таркил.
По ее словам, в течение двух лет работу сухумских школ и дошкольных учреждений поэтапно приводили в соответствие с законодательством.
Управление образования было ликвидировано и создана новая структура - МУ администрации. Реорганизация не коснулась наименования школ, в ее рамках были узаконены кадровые вопросы, выявлены нарушения.
Таркил также объяснила, почему к названиям столичных школ добавили слово "филиал", что вызвало обеспокоенность у общественности.
"В данном случае "филиал" – это подведомственное учреждение Управления образования и ничего более не означает и не относится к переименованию школ", - подчеркнула Таркил.
Как уточнила юрист администрации города Стелла Лолуа, подведомственные учреждения муниципального учреждения администрации Сухума "Управление образования" - средние школы, дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования.
"Мы не преследовали и не могли преследовать цели лишить исторического наследия, исторической памяти средние школы. Наоборот, правовая основа деятельности и Управления образования, и наших филиалов, в настоящее время полностью соответствует действующему законодательству Республики Абхазия", - отметила Лолуа.