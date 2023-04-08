https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/pyanaya-statistika-v-abkhazii-mart-2023-goda-1045168769.html

"Пьяная" статистика в Абхазии: март 2023 года

"Пьяная" статистика в Абхазии: март 2023 года

Второй месяц подряд Гудаута лидер по "пьяному" вождению. В марте 2023 года в городе выявили 185 нетрезвых водителей. 08.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-08T18:45+0300

2023-04-08T18:45+0300

2023-04-08T19:31+0300

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Всего за март 2023 года инспекторы Абхазии выписали 643 штрафа за езду в нетрезвом состоянии, что на два протокола больше чем за 28 дней февраля.Самому молодому нарушителю было 19 лет, самому старшему – 76.

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