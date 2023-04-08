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"Пьяная" статистика в Абхазии: март 2023 года
"Пьяная" статистика в Абхазии: март 2023 года
Второй месяц подряд Гудаута лидер по "пьяному" вождению. В марте 2023 года в городе выявили 185 нетрезвых водителей. 08.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-08T18:45+0300
2023-04-08T18:45+0300
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Всего за март 2023 года инспекторы Абхазии выписали 643 штрафа за езду в нетрезвом состоянии, что на два протокола больше чем за 28 дней февраля.Самому молодому нарушителю было 19 лет, самому старшему – 76.
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инфографика, абхазия, гаи, мультимедиа, инфографика
"Пьяная" статистика в Абхазии: март 2023 года
18:45 08.04.2023 (обновлено: 19:31 08.04.2023)
Второй месяц подряд Гудаута лидер по "пьяному" вождению. В марте 2023 года в городе выявили 185 нетрезвых водителей.
Всего за март 2023 года инспекторы Абхазии выписали 643 штрафа за езду в нетрезвом состоянии, что на два протокола больше чем за 28 дней февраля.
Самому молодому нарушителю было 19 лет, самому старшему – 76.