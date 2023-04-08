https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/rossiya-okazhet-finansovuyu-podderzhku-rusdramu--1045168934.html

Россия окажет финансовую поддержку РУСДРАМу

Россия окажет финансовую поддержку РУСДРАМу

Источник финансирования русских театров зарубежья - автономная некоммерческая организация "Русские сезоны". 08.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-08T21:20+0300

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в абхазии

русдрам

театр

абхазия

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культура

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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. РУСДРАМ попал в список зарубежных русских театров, которым Россия окажет финансовую поддержку, об этом заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова.Всего 15 театров из десяти стран получат финансирование, которое будет осуществляться по двум направлениям:Помимо РУСДРАМа, в список попали театры Южной Осетии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Источник финансирования русских театров зарубежья - автономная некоммерческая организация "Русские сезоны"."Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" прошли в Японии, в 2018 году в Италии, а в 2019 году проект принимала Германия.В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург, однако часть мероприятий пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом. В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии. В 2022 году "Русские сезоны" должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились.В 2023 году "Русские сезоны" пройдут в Казахстане и Узбекистане.

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