https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/rossiya-okazhet-finansovuyu-podderzhku-rusdramu--1045168934.html
Россия окажет финансовую поддержку РУСДРАМу
Россия окажет финансовую поддержку РУСДРАМу
Источник финансирования русских театров зарубежья - автономная некоммерческая организация "Русские сезоны". 08.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-08T21:20+0300
2023-04-08T21:20+0300
2023-04-08T21:20+0300
в абхазии
русдрам
театр
абхазия
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культура
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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. РУСДРАМ попал в список зарубежных русских театров, которым Россия окажет финансовую поддержку, об этом заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова.Всего 15 театров из десяти стран получат финансирование, которое будет осуществляться по двум направлениям:Помимо РУСДРАМа, в список попали театры Южной Осетии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Источник финансирования русских театров зарубежья - автономная некоммерческая организация "Русские сезоны"."Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" прошли в Японии, в 2018 году в Италии, а в 2019 году проект принимала Германия.В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург, однако часть мероприятий пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом. В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии. В 2022 году "Русские сезоны" должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились.В 2023 году "Русские сезоны" пройдут в Казахстане и Узбекистане.
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русдрам, театр, абхазия, россия, культура
русдрам, театр, абхазия, россия, культура
Россия окажет финансовую поддержку РУСДРАМу
Источник финансирования русских театров зарубежья - автономная некоммерческая организация "Русские сезоны".
СУХУМ, 8 апр - Sputnik.
РУСДРАМ попал в список зарубежных русских театров, которым Россия окажет финансовую поддержку, об этом заявила
замминистра культуры РФ Алла Манилова.
Всего 15 театров из десяти стран получат финансирование, которое будет осуществляться по двум направлениям:
пять миллионов рублей на закупку современного сценического оборудования,
пять миллионов рублей на поддержку постановок премьер.
Помимо РУСДРАМа, в список попали театры Южной Осетии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Туркменистана,
Источник финансирования русских театров зарубежья - автономная некоммерческая организация "Русские сезоны".
"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" прошли в Японии, в 2018 году в Италии, а в 2019 году проект принимала Германия.
В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург, однако часть мероприятий пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом. В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии. В 2022 году "Русские сезоны" должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились.
В 2023 году "Русские сезоны" пройдут в Казахстане и Узбекистане.