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В Абхазии начались широкомасштабные учения Вооруженных сил
В Абхазии начались широкомасштабные учения Вооруженных сил
Все мероприятия подготовки штабов и войск проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки ВС Абхазии и России. 08.04.2023, Sputnik Абхазия
2023-04-08T10:45+0300
2023-04-08T10:45+0300
2023-04-08T10:58+0300
в абхазии
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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. В Вооруженных силах Абхазии начались широкомасштабные учения. Органы военного управления и войска прошли проверку на боевую готовность на полигонах и незнакомых участках местности.Особое внимание уделят комплексному поражению противника современными силами и средствами, организации взаимодействия всех видов войск ВС.На различных этапах учений примут участие силы и средства силовых структур Абхазии.
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абхазия, армия
В Абхазии начались широкомасштабные учения Вооруженных сил
10:45 08.04.2023 (обновлено: 10:58 08.04.2023)
Все мероприятия подготовки штабов и войск проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки ВС Абхазии и России.
СУХУМ, 8 апр - Sputnik. В Вооруженных силах Абхазии начались широкомасштабные учения.
Органы военного управления и войска прошли проверку на боевую готовность на полигонах и незнакомых участках местности.
Основная цель учений – повысить готовность штабов и войск, уровень слаженности при решении внезапно возникающих задач.
Особое внимание уделят комплексному поражению противника современными силами и средствами, организации взаимодействия всех видов войск ВС.
На различных этапах учений примут участие силы и средства силовых структур Абхазии.