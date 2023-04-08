https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/v-abkhazii-nachalis-shirokomasshtabnye-ucheniya-vooruzhennykh-sil-1045163430.html

В Абхазии начались широкомасштабные учения Вооруженных сил

В Абхазии начались широкомасштабные учения Вооруженных сил

Все мероприятия подготовки штабов и войск проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки ВС Абхазии и России. 08.04.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. В Вооруженных силах Абхазии начались широкомасштабные учения. Органы военного управления и войска прошли проверку на боевую готовность на полигонах и незнакомых участках местности.Особое внимание уделят комплексному поражению противника современными силами и средствами, организации взаимодействия всех видов войск ВС.На различных этапах учений примут участие силы и средства силовых структур Абхазии.

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